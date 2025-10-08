«Компактно ижорцы сейчас проживают»: где в Ленобласти найти настоящих представителей народа и почему это не Усть-Ижора

Усть-Ижора — место, тесно связанное с историческими событиями, но что происходит с местным населением сегодня?
Портал «Городовой» обратился к историку и экскурсоводу Сергею Румянцеву с вопросом о присутствии коренного народа Ижоры в этом районе.
«Ну, они остались, конечно», — отвечает эксперт.
Но есть, как говорится, нюансы.
Наследие Меншикова и ассимиляция
Сергей Румянцев объясняет, что во времена шведского владычества в Усть-Ижоре было всего около десяти дворов.
«То есть немного населения было», — отмечает он.
Ситуация изменилась, когда князь Меншиков основал здесь кирпичное производство и кораблестроительную верфь.
«Он в основном сюда вывозил из имений в других губерниях», — рассказывает историк.
«А у него же было более 100 тысяч крепостных душ. Из Ярославской, Оренбургской, ну и из других имений. Крестьян своих сюда. Здесь их расселял».
Таким образом, нынешние жители Усть-Ижоры, по словам Румянцева, «в основном потомки крепостных Меншикова».
Он добавляет:
«Наверное, есть потомки ижорцев, но уже трудно, ассимилированы все».
Это означает, что, хотя генетические корни могут прослеживаться, самоидентификация ижорцев в этом месте постепенно угасает.
Сойкинский полуостров: островок ижорской культуры
Тем не менее, история ижорского народа не закончена.
«Компактно ижорцы сейчас проживают на Сойкинском полуострове в Кингиссеппском районе», — утверждает Сергей Румянцев.
Он упоминает, что там даже существовал рыболовецкий совхоз «Красный Октябрь», который, вероятно, и сейчас функционирует под измененным названием.
«У них есть музейчик небольшой, ну такое одноэтажное здание бывшей начальной школы, музей ижорской культуры».
Это свидетельствует о том, что, несмотря на сложности, ижорцы сохраняют свою идентичность, передавая знания и традиции следующим поколениям через музей и, возможно, через существование своих общин.