«Компактно ижорцы сейчас проживают»: где в Ленобласти найти настоящих представителей народа и почему это не Усть-Ижора

Усть-Ижора — место, тесно связанное с историческими событиями, но что происходит с местным населением сегодня?

Портал «Городовой» обратился к историку и экскурсоводу Сергею Румянцеву с вопросом о присутствии коренного народа Ижоры в этом районе.

«Ну, они остались, конечно», — отвечает эксперт.

Но есть, как говорится, нюансы.

Наследие Меншикова и ассимиляция

Сергей Румянцев объясняет, что во времена шведского владычества в Усть-Ижоре было всего около десяти дворов.

«То есть немного населения было», — отмечает он.

Ситуация изменилась, когда князь Меншиков основал здесь кирпичное производство и кораблестроительную верфь.

«Он в основном сюда вывозил из имений в других губерниях», — рассказывает историк.

«А у него же было более 100 тысяч крепостных душ. Из Ярославской, Оренбургской, ну и из других имений. Крестьян своих сюда. Здесь их расселял».

Таким образом, нынешние жители Усть-Ижоры, по словам Румянцева, «в основном потомки крепостных Меншикова».

Он добавляет:

«Наверное, есть потомки ижорцев, но уже трудно, ассимилированы все».

Это означает, что, хотя генетические корни могут прослеживаться, самоидентификация ижорцев в этом месте постепенно угасает.

Сойкинский полуостров: островок ижорской культуры

Тем не менее, история ижорского народа не закончена.

«Компактно ижорцы сейчас проживают на Сойкинском полуострове в Кингиссеппском районе», — утверждает Сергей Румянцев.

Он упоминает, что там даже существовал рыболовецкий совхоз «Красный Октябрь», который, вероятно, и сейчас функционирует под измененным названием.

«У них есть музейчик небольшой, ну такое одноэтажное здание бывшей начальной школы, музей ижорской культуры».

Это свидетельствует о том, что, несмотря на сложности, ижорцы сохраняют свою идентичность, передавая знания и традиции следующим поколениям через музей и, возможно, через существование своих общин.