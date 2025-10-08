Казна Екатерины II и корабли с сокровищами: какие слухи о кладах в Петербурге продолжают будоражить искателей приключений

Что так и не нашли?

Построенный как имперская столица, Санкт-Петербург всегда был богат и привлекателен для мастеров и купцов Европы.

В периоды войн и революций ценности прятались в тайниках и зарывались в землю — но многое так и осталось недоступным.

За последние два века зарегистрировано 55 крупных кладов, однако фантазии будоражат сокровища, которые до сих пор ждут своего открытия.

Легенды о шведских сокровищах — корона и золотая карета

Самые древние истории связаны с кладом шведов, покинувших Копорье. Говорят, что там скрыты королевская корона и даже золотая карета — тайники, которые не удалось до конца разгадать.

По другому преданию, армейская касса шведов спрятана на Дубковском мысу либо затоплена в подземном ходу крепости Ниеншанц, на месте усадьбы графа Кушелева-Безбородко.

Петербургские власти и историки считают, что «шведское золото» искали Петр I, чекисты и даже Гитлер.

Затонувший золотой флот — тайна Кронштадта

История с голландским торговым судном, перевозившим золотые слитки Петра Великого в Голландию, стала одной из самых известных загадок.

Корабль не добрался до цели, а поиски его и золота в водах Кронштадта успеха не имели, но легенды сохранились:

«Не найденное сокровище продолжает манить искателей», — отмечает "Петербург Центр".

Клады эпохи Екатерины II — богатство и тайны аристократии

Период правления Екатерины Второй — расцвет культуры и демонстрация небывалых богатств.

По одной из версий, драгоценности императрицы хранились не во дворцах, а в особняке на Галерной улице, построенном для ее сына от графа Орлова — незаконнорожденного Бобринского.

Его семейство славилось состоянием, что породило множество легенд.

Не менее впечатляет история о корабле с картинами, скульптурами и утварью для Эрмитажа — утонувшем у берегов Финляндии, где оцениваемое в миллионы долларов сокровище до сих пор считается утерянным.

Сам памятник Екатерине II, установленный к столетию ее восшествия на престол, тоже хранит необычный клад.

Тогда, по рассказам, дамы высшего общества, обуреваемые восторгом, скинули в котлован драгоценности, которые «Русская Минерва» прячет и поныне.

Городские легенды о необычных кладах

В петербургском фольклоре есть истории о сокровищах, которые сложно назвать кладами в привычном смысле — скорее, это обереги и амулеты.

Так, при строительстве Большеохтинского моста одна из заклепок была сделана из золота, но учесть сотни таких — задача невозможная.

Схожая легенда окружает ограду Летнего сада, созданную по проекту Юрия Фельтена.

В 1930-х американцы предлагали за нее паровозы, но правительство отказало — возможно, именно потому что одно звено решетки якобы из золота.

Фундамент здания Биржи на Васильевском острове, по преданию, содержит слитки золота, заложенные для процветания. История эта правдоподобна благодаря популярности ритуалов того времени.

Но самый необычный клад «прячет» Александровская колонна. Считается, что под ней скрыто нефтяное месторождение, которое в XIX веке угрожало неожиданным выбросом.

Чтобы «затычка» сработала, колонна весом 600 тонн установлена с ювелирной точностью, выдерживая тяжесть и баланс.

Другие сокровища и загадки Петербурга

Город полон легенд: клад балерины Матильды Кшесинской, сокровища Фаберже, клад Керенского, золотая люстра купца Елисеева и многое другое.

Эти истории продолжают вдохновлять искателей приключений и историков.