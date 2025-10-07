Городовой / Город / Камчатка: как обычная котельная превратилась в культовое место русского рока
Опубликовано: 7 октября 2025 22:00
Виктор Цой
Городовой ру

Кочегарка на Блохина стала местом паломничества поклонников.

На улице Блохина стоит обычное с виду здание. Но в конце 1980-х оно стало точкой притяжения для будущих фанатов русского рока. Именно здесь, в котельной с народным названием "Камчатка", Виктор Цой работал кочегаром.

Осень 1986 года — он подбрасывает уголь в топку и говорит в камеру фильма "Рок": "Я просто чувствую себя свободным. Совершенно свободным".

Место силы рокеров

Вместе с Цоем сюда пришли работать Сергей Фирсов, Александр Башлачёв, Святослав Задерий. "Камчатка" быстро превратилась в точку встреч и неофициальных концертов.

Уединённое расположение позволяло собираться без лишних глаз — здесь рождались песни и обсуждались планы. В списках работников котельной можно и сейчас найти их фамилии.

От легенды к музею

После смерти Цоя "Камчатка" стала местом паломничества. Здесь сохранились его личные вещи — гитара, записи, фотографии. Сохранились и стены, видевшие первые аккорды "Кино".

В 2000-х здание хотели снести и построить гостиницу, но общественность отстояла память. Теперь это клуб-музей, где проходят концерты и встречи.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
