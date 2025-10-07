Невская битва под Петербургом: где мечтали пройти шведы, а нашли свой конец

В Усть-Ижоре, у слияния рек Ижоры и Невы, расположен музей, посвященный легендарной Невской битве 1240 года.

Это место пропитано историей, но действительно ли здесь разворачивались события, изменившие ход русской истории?

Историк и экскурсовод Сергей Румянцев поделился с порталом «Городовой» своим видением.

Битва, определившая судьбу: взгляд историка

«Тут она и происходила. Прямо в этом месте», — уверенно заявляет Сергей Румянцев, говоря о Невской битве.

По его мнению, это сражение было «ключевым в то время».

«Это сражение было ключевым в то время и не позволило шведам пройти дальше», — подчеркивает Сергей Румянцев.

Историк поясняет, что шведский отряд, насчитывавший около трех тысяч воинов, не имел шансов против полноводного новгородского ополчения, которое могло достигать 40 тысяч человек.

«Если бы они пошли дальше, там, наверное, их в этом дальше и похоронили бы всех», — предполагает он.

Однако, главной целью шведов, как считает Сергей Румянцев, была не военная экспансия, а «заблокировать торговлю балтийскую».

Он напоминает о существовании крепости Нотебург на острове Ореховом и о том, что шведы «от этой задачи никогда и, собственно, не отрекались».

Историк проводит параллель с современностью:

«Ну, проще говоря, ничто не ново под луной. Как вы, наверное, заметили, и сейчас перекрывают Балтику. Стараются, по крайней мере».

Цена Балтики: как битва повлияла на торговлю

Сергей Румянцев подробно описывает экономические последствия шведского контроля над Балтикой:

«Русские купцы могли продавать свои товары только в Ниеншанце, Выборге, Нарве и Ревеле. Все это шведское владение. Соответственно, скупали у них по минимальной цене, вот, а продавали в Европу уже, так сказать, по максимальной».

Такая ситуация касалась и европейских купцов, которым ограничивали доступ в Россию.

«А вот эта вот битва, собственно, помогла это исправить», — заключает историк.

Музей-диорама: окно в прошлое

Сегодня на месте сражения находится Музей-диорама, воссоздающий атмосферу легендарной битвы.

«Диорама включает, так сказать, небольшие скульптурные там изображения… фигуры убиенных супостатов, макеты какие-то», — описывает экспозицию Сергей Румянцев.

Посетители могут не просто увидеть, но и «подержать, так сказать, в руках» кольчуги, шлемы, мечи и копья, «ощутить себя воином» и «оказаться вот фактически на месте поля боя».

Музей в Усть-Ижоре предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и понять истинное значение Невской битвы.