Пережили пожары, потопы, обстрелы и пару поколений горожан: старейшие магазины Петербурга

Петербург — город, где время не спешит. Здесь вековые фасады видели и императорские экипажи, и первых автомобилистов, и современные туристические автобусы. Но есть места, где история не просто живёт — она торгует, взвешивает, заваривает, выпекает и до сих пор выдает сдачу.

Пять старейших торговых точек Петербурга пережили революции, блокаду и все возможные реформы — и продолжают встречать покупателей, будто ничего не случилось.

«Аптека доктора Пеля и сыновей»: алхимия, грифоны и бессмертие

На Васильевском острове, в доме № 16–18 по 7-й линии, работает аптека, которой больше трёхсот лет. Здесь продавали лекарства, когда Петербург только строился, а потом — проводили опыты, достойные романов о Калиостро. Вильгельм Пель был не просто фармацевт, а алхимик, который, как говорят, вывел «философский камень» и открыл портал для грифонов.

Башня во дворе, прозванная «Башней грифонов», действительно существовала — с цифрами на кирпичах и загадочной системой знаков. По легенде, если перечитать все числа, исполнятся желания. А если прийти в полнолуние — можно услышать хлопанье невидимых крыльев.

«Большой Гостиный двор»: универмаг, который старше моды

Главный торговый символ Невского проспекта. С 1785 года здесь продавали ткани, меха, специи и кофе, а теперь — всё на свете. Пережил пожары, обстрелы, перестройки и десятки тысяч покупателей, не растеряв архитектурной грации. Валлен-Деламот выстроил его в классическом стиле — без лишней роскоши, зато с вечной гармонией пропорций.

Сегодня в «Гостином» по-прежнему шумно, но теперь между бутиками звучит музыка: студенты академии Елены Образцовой дают бесплатные концерты прямо под сводами XVIII века.

«Кондитерская „Север“»: петербургский рай для сладкоежек

Те самые профитроли, пирожные «Картошка» и торт «Север» родом отсюда — с Невского, 44. Ещё сто лет назад тут пекли всё «с пылу с жару», а аромат свежего теста собирал очереди, длиннее нынешних гастробаров.

Кафе, где кофе подавали в металлическом кофейнике, стало первой «взрослой» кондитерской для нескольких поколений ленинградцев.

Сегодня «Север» работает круглосуточно летом, а за витриной по-прежнему белый медведь — символ неизменности вкуса.

«Магазин купцов Елисеевых»: место, где апельсины пахнут XIX веком

Началось всё с земляники, принесённой зимой крепостным садовником графу Шереметеву. Так началась династия Елисеевых. На Невском, 56 они открыли гастроном, который и сегодня выглядит как музей роскоши: витражи, позолота, хрусталь, зеркала, запах кофе и дорогих десертов.

В советское время его переименовали в «Гастроном № 1», но даже тогда здесь было особое ощущение праздника. Сейчас интерьер восстановлен по снимкам 1903 года, а каждый стеллаж напоминает — Петербург умел жить красиво.

«Дом книги»: книжный с куполом-глобусом

Здание компании «Зингер» на углу Невского и канала Грибоедова — пример того, как небоскрёб можно построить, не нарушая ни одного закона. Шестиэтажный дом венчает стеклянный глобус, видимый с другой стороны Невы. В советское время он стал Домом книги — центром книжной жизни города.

Сегодня на верхних этажах работает команда «ВКонтакте», а внизу — тот самый книжный, где по-прежнему пахнет бумагой, кофе и петербургской интеллигенцией, передает Peterburg.center.

Каждый из этих магазинов — не просто торговая точка, а кусочек живого Петербурга, где можно не только купить, но и прикоснуться к прошлому. Здесь история не хранится — она вежливо спрашивает: «Вам завернуть?»