Слово «парадная»: откуда оно взялось и как прижилось в Петербурге

"Парадная" — это сокращение от "парадный подъезд". Так в XIX веке называли главный вход в богатый дом, куда гости подъезжали на экипажах. Собственно, и само слово "подъезд" родилось от глагола "подъезжать".
Парадная против чёрного хода
Парадный вход показывал статус: лепнина, витражи, мраморные лестницы. Здесь встречали гостей и проводили их в бальные залы. Но у каждого дома был и "чёрный" ход — скромный выход во двор-колодец, предназначенный для прислуги, грузчиков и дворников.
Почему именно в Петербурге
В центре города до сих пор сохранились десятки дореволюционных домов с такими планировками. Поэтому привычка говорить "парадная" закрепилась именно здесь. Эти слова давно стали частью петербургской идентичности.
А как с новостройками?
Сегодня "парадные" есть даже в панельных домах, где ни лепнины, ни витражей и в помине. Но язык живёт по своим законам. Слово стало традицией, и даже в самых обычных девятиэтажках вход в дом гордо именуется "парадной".