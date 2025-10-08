Городовой / Город / Слово «парадная»: откуда оно взялось и как прижилось в Петербурге
Слово «парадная»: откуда оно взялось и как прижилось в Петербурге

Опубликовано: 8 октября 2025 00:00
Парадная
Слово «парадная»: откуда оно взялось и как прижилось в Петербурге
Городовой ру

В Петербурге есть слова, которые больше нигде не прижились.

"Парадная" — это сокращение от "парадный подъезд". Так в XIX веке называли главный вход в богатый дом, куда гости подъезжали на экипажах. Собственно, и само слово "подъезд" родилось от глагола "подъезжать".

Парадная против чёрного хода

Парадный вход показывал статус: лепнина, витражи, мраморные лестницы. Здесь встречали гостей и проводили их в бальные залы. Но у каждого дома был и "чёрный" ход — скромный выход во двор-колодец, предназначенный для прислуги, грузчиков и дворников.

Почему именно в Петербурге

В центре города до сих пор сохранились десятки дореволюционных домов с такими планировками. Поэтому привычка говорить "парадная" закрепилась именно здесь. Эти слова давно стали частью петербургской идентичности.

А как с новостройками?

Сегодня "парадные" есть даже в панельных домах, где ни лепнины, ни витражей и в помине. Но язык живёт по своим законам. Слово стало традицией, и даже в самых обычных девятиэтажках вход в дом гордо именуется "парадной".

Автор:
Елизавета Астахова
Город
