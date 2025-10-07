Бал Воланда в Петербурге: где дьявольское торжество обрело свой адский чертог

Хотя роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» неразрывно связан с образами Москвы, новая экранизация показала, что Северная столица тоже может стать площадкой для оживления бессмертных событий.

Петербургские улицы и здания превратились в декорации для магических событий романа, придав знакомым сценам новое, неожиданное звучание.

Патриаршие пруды, которых не было: Московская площадь как метафора

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина», — так начинается роман.

Однако, как выяснилось, сцена знакомства председателя МАССОЛИТа Берлиоза и поэта Ивана Бездомного с нечистой силой снималась вовсе не на московских Патриарших прудах.

«Это же не Патриаршие пруды. Да, и это вообще не Москва», — пишут зрители в своих отзывах.

Для создания атмосферы 30-х годов XX века была выбрана площадь в Санкт-Петербурге, носящая, по иронии судьбы, название «Московская».

Этот выбор не случаен: площадь является ярким образцом сталинского ампира, застраивалась в тот же период, когда происходит действие романа, что делает ее идеальной локацией для передачи духа эпохи.

Лестница в психиатрическую клинику: Новая роль Российской национальной библиотеки

Мраморная лестница нового здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге приобрела совершенно новую роль в киноверсии.

Она сыграла роль эффектной белой лестницы в психиатрической клинике, куда попал поэт Иван Бездомный.

Кроме того, некоторые короткие эпизоды фильма были сняты на площади Сахарова.

Великий бал у сатаны: Мраморный зал как чертог Воланда

Центральное и самое яркое событие романа — Великий бал у сатаны, где происходит мистическая связь между тремя мирами — московским, ершалаимским и потусторонним миром Воланда — также нашло свое воплощение в Петербурге.

В роли этого зала выступил Мраморный зал Этнографического музея.

Этот зал, созданный в начале XX века как «Памятный» зал в честь императора Александра III, стал идеальной локацией для дьявольского торжества.

Мраморный зал: От императорского памятника к мистическому балу

Огромный зал площадью 935 квадратных метров и высотой 15,7 метра, напоминающий античный атриум, действительно поражает своим величием.

28 массивных мраморных колонн, каждая весом 24 тонны, увенчаны бронзовыми капителями с царским гербом и монограммой Александра III.

Стены облицованы розовым карельским мрамором, а по периметру на уровне глаз расположен горельеф с изображением 183 фигур, демонстрирующих разнообразие народов России.

Изначально в зале находился бронзовый памятник Александру III, но сегодня Мраморный зал открыт для посетителей, служа площадкой для выставок, концертов и научных конференций.

Его трансформация в бальный зал Воланда — это яркий пример того, как искусство может преображать реальность, оживляя литературные шедевры на фоне величественной архитектуры.