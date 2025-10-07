Паровоз в огороде: как инженер из Ленобласти построил собственную железную дорогу

Когда-то маленький мальчик Павел Чилин увидел в Литве игрушечный на вид паровоз — узкоколейный, с одним буфером и машинистом, который сам переводил стрелки.

Это зрелище не забылось. Спустя годы, став инженером, Павел построил десятки органов, но мечта о своей дороге не исчезла.

Начало пути

В конце 1990-х он купил участок в посёлке Ульяновка — тринадцать соток заболоченной земли, почти остров. В 2008 году, за несколько дней до рождения сына, Павел начал укладывать первые рельсы. Так появился проект, который со временем превратился в полноценную мини-железную дорогу.

Колеи — всего 300 миллиметров, но масштаб работы был настоящий. Пришлось осушать землю, подсыпать песок, вырубать ивы, прокладывать насыпи. Шпалы Павел делал сам, пропитывал вручную, как на больших дорогах.

Пар из мечты

Сначала по рельсам катались лишь вагонетки. Но в 2011 году судьба свела Павла с Сергеем Тереховым, мастером по ремонту паровозов. Вместе они взялись за невозможное — построить настоящий паровой локомотив.

На это ушло восемь лет. В 2019 году паровоз весом почти тонну впервые выпустил пар — первый, построенный в России с 1956 года.

Дорога длиной 330 метров

Теперь миниатюрная железная дорога огибает участок по периметру: десять стрелок, два моста, петли, переезды. По ней бегают дрезины, вагонетки и тот самый паровоз.

Здесь проходят экскурсии, приезжают семьи с детьми. Павел сам показывает, как устроен котёл, рассказывает про стрелки и тормоза. Это не музей, а место, где техника живёт — и где детская мечта обрела колёса.