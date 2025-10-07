«50 и даже 100 тысяч рублей»: как театральная публика делится по ценам на билеты

От фиф до истинных ценителей: три лагеря театральной публики.

Портал «Городовой» обратился к актеру и создателю популярного блога о культуре, кино и театре Сергею Марочкину с вопросом, который волнует многих — кто же на самом деле ходит в театр сегодня?

Ответ оказался многогранным, ведь театральная публика, как выяснилось, делится на весьма узнаваемые типажи.

«И театральную публику очень трудно понять и прогнозировать», — делится наблюдениями Сергей Марочкин.

По его мнению, современные театры распались на три условных «лагеря», каждый из которых привлекает свою аудиторию.

«Модно — значит, искусство?» Актер раскрывает тайны театральной публики

Первый, и, как отмечает актер, наименее любимый им тип — это публика «модного театра».

Этот феномен, по словам Марочкина, часто подменяет собой истинное искусство.

«Это распиаренные постановки, где напичканный символизм, где какие-то модные формы, новаторство», — описывает он.

Актер выражает сожаление, что сейчас пошла мода на странные, вызывающие постановки, которые одобряются министерством культуры.

«Очень часто они вкладывают деньги, к сожалению, в весьма сомнительные постановки, граничащие с пошлостью и с какой-то, ну, лично для меня, ужасной формой искусства».

«Когда на сцене раздеваются, когда звучит мат, когда классика, любимая миллионами людей, переначивается, осовременивается, когда ее дописывают, переписывают».

Все вызывает у Марочкина однозначную реакцию:

«Это все, на мой взгляд, фу».

И у таких спектаклей, как он убедился, посетив их лично, существует «конкретная публика».

«Богатые люди, если можно так назвать, фифы со своими кавалерами, которые спокойно могут купить себе билет за 20, 30, 50 и даже 100 тысяч рублей».

Для этой категории зрителей, по наблюдению актера, «не важно, что там показывают».

«Им главное, что они побывали в модном месте, что они отметились в соцсетях, поставили меточку, написали, что вот, были на модной постановке и так далее и тому подобное», — поясняет Марочкин.

Такая публика «заметна в театрах».

От «фифы» до фаната: Путешествие по миру театральных зрителей

На другом полюсе находится самый любимый подвид публики для Сергея Марочкина — это истинные театралы.

«Это люди, которые искренне любят театр, которые разбираются в театре, которые знают режиссеров, знают их почерки, знают какого театра какой стиль, они следят за премьерами, следят за репертуарами всех театров, знают где какой режиссер ставит».

По его словам, таких людей «очень много», это «истинные театралы, любители, которые ходят в театр по 2, 3, 4, 5 раз в месяц или ну, хотя бы один раз в месяц».

«Они стабильно со своих зарплат откладывают деньги на театр, и у них появляется насмотренность».

«Насмотренность» — это особое состояние, когда зритель может отличить хорошую постановку от "фуфла". Именно таких зрителей Сергей Марочкин «очень любит». Они, как правило, после спектакля готовы к диалогу:

«Они потом часто после спектакля могут написать что-то, поинтересоваться, поблагодарить».

Эти ценители искусства также чаще, по его наблюдению, дарят цветы.

«Фуфло» или шедевр: Как различить истинный талант по реакции зала

Существует и третья категория — «случайные зрители». Они попадают в театр по разным причинам:

«Когда им подарили билет или дали, как говорится, вдобавок к чему-нибудь. Или просто жена мужу сказала: "слушай, мы с тобой никогда не были в театре, давай сходим. Выведи меня в свет"».

«И такие люди, случайные зрители, они, как правило, напарываются в первый раз на фуфло именно, на какую-нибудь переначанную классику, где бегают голые люди и матерятся».

Таким образом, подытоживает Сергей Марочкин, можно выделить три основные группы посетителей: «есть посетители модных мест, которым особо не важно искусство; любители театра; случайные зрители».

Понимание этих различий позволяет лучше оценить, кто и зачем приходит на спектакль, и насколько искренне его взаимодействие с искусством.