Почему Невский район такой спорный — и почему на Большевиках всё равно живут с удовольствием

Парки, набережные, ТЦ и, конечно, бары. Здесь есть все, а значит толпы туристов не исчезают никогда.

Невский район — один из самых неоднозначных в Петербурге. Для одних это «спальный гигант» с серыми дворами и пробками, для других — удобное место, где всё под рукой и жизнь идёт своим спокойным ритмом. Особенно вокруг проспекта Большевиков, который любят и ругают примерно с одинаковой силой.

Если спросить местных, почти каждый начнёт с Невы. Октябрьская набережная — редкая для большого города возможность просто идти вдоль воды несколько километров подряд. Не туристическое место, не парадная открытка — настоящая живая набережная, где люди гуляют, бегают, выгуливают собак и сбегают от города хоть на час.

Второй важный ориентир — спорт. Бадаева знают почти все в районе: огромный бассейн, где занимались плаванием, прыжками в воду, дайвингом и всем, что связано с водой. Многие выросли буквально в нескольких минутах ходьбы отсюда — для детей это был центр притяжения.

Район сильно вырос за последние годы, и Большевики давно стали местом, где можно решить любые бытовые дела: магазины, химчистки, рынки, торговые центры. На том же Дыбенко до сих пор закупаются «ведрами» на сезон — привычка, которая передаётся по наследству.

Семейные истории здесь тоже типичные: школа рядом, секции рядом, двор — место встреч и прогулок. Особенно выделяют английскую гимназию №593: многие, кто учился там, потом спокойно уезжали учиться или работать за границу — база действительно сильная.

С районом связывает не только удобство, но и атмосфера. Старые кооперативные дома, где жили учителя, инженеры, врачи, — та самая советская модель добрососедства, когда все знали всех. И многие до сих пор вспоминают это как важную часть жизни.

За последние годы район стал плотнее и живее: новые кафе, булочные, студии, парки. Появилась нормальная городская среда, а предстоящее открытие Большого Смоленского моста должно наконец снять вечную зависимость от Володарского.

И при всём этом — до центра рукой подать. До Восстания — 15 минут, до Мариинки — полчаса. При желании можно жить спокойной семейной жизнью, а вечером оказаться на спектакле или выставке, отмечает RBI.

Невский район не идеальный. Он шумный, плотный, местами перегруженный. Но те, кто вырос на правом берегу, редко переезжают далеко: есть что-то в этих кварталах, что заставляет оставаться — привычный ритм, близость воды и ощущение, что всё нужное всегда рядом.