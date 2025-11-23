Чай, который пил император: почему бренд из Петербурга стал французской легендой

Петербургский рецепт выжил в эмиграции и превратился в международный бренд.

Сегодня Kusmi Tea — модный бренд с бутиками от Парижа до Сеула. Яркие жестяные банки, детокс-линейки и французский маркетинг. Но за этим стоит история, начавшаяся не во Франции, а в Санкт-Петербурге, и вовсе не как гламурный стартап.

Русский чай, который пил императорский двор

В 1867 году петербургский купец Павел Кузмичёв основал торговый дом «Кузмичёв с сыновьями». Он сам закупал чай в Китае, создавал ароматные купажи с цитрусовыми и специями и настолько быстро завоевал рынок, что был назначен официальным поставщиком императорского двора. Ходит мнение, что именно этот чай подавали последнему российскому императору.

К началу XX века у Кузмичёвых было уже 11 магазинов в крупнейших городах империи. А фирменная смесь "Князь Владимир", созданная по случаю юбилейных торжеств в 1888 году, стала визитной карточкой бренда.

Европа и первые рецепты для вкуса Запада

В 1907 году Кузмичёв отправил сына Вячеслава в Лондон, чтобы завоевать европейский рынок. Англичане скептически отнеслись к "русским" ароматизированным чаям — поэтому семье пришлось изобрести специальные британские рецептуры, позже получившие названия "Виктория" и "Виндзор".

Сеть начала расти и в Европе, но мировая война и политические перемены всё изменили.

Чайная эмиграция

После революции 1917 года семья покинула Россию и обосновалась в Париже. На авеню Ньель рядом с Триумфальной аркой появилась чайная лавка Kusmi-Thé, название которой образовано от фамилии основателей — Kusmichov → Kusmi.

В 1920-е бренд присутствовал в Берлине, Константинополе, Нью-Йорке и считался элитарным товаром для русской эмиграции, но после Второй мировой интерес к нему угас. Компания едва удерживалась на плаву, меняла владельцев и могла исчезнуть, как множество эмигрантских брендов.

Возрождение: случайная покупка, которая изменила судьбу

В начале 2000-х годов Kusmi оказался на грани закрытия, но бренд выкупили братья Сильвен и Клод Ореби — вместо фабрики зелёного кофе, которую изначально собирались приобретать.

Они увидели в старой петербургской марке не "ретро-компанию", а потенциал культового продукта: модного, понятного, визуально притягательного и основанного на историческом мифе.

Сегодня Kusmi Tea — не просто чай. Это редкий пример бренда, который пережил империю, эмиграцию, войны, забвение и возвращение — и доказал, что вкус может быть частью истории, а история частью вкуса.