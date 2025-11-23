Городовой / Город / Дождались: синоптики обещают россиянам новогоднюю ночь со снегом и крепким морозцем — как на старых открытках
Опубликовано: 23 ноября 2025 10:09
Эксперт отметил, что прогноз может корректироваться с учётом различных факторов.

В наступающую новогоднюю ночь по всей России вероятны небольшие морозы и снег. Такой прогноз озвучила Татьяна Ледащева, занимающаяся вопросами экологической безопасности и качества продукции в Институте экологии РУДН. Она подчеркнула, что сейчас наиболее вероятно сохранение погодных условий в рамках привычной для января нормы.

Ледащева уточнила: «Исходя из этого с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Также традиционно ожидаем рождественских морозов». Специалист отметила, что прогнозы могут корректироваться, так как необходимо учитывать разные метеорологические параметры.

Автор:
Юлия Аликова
