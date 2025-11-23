Городовой / Город / Не успел вступить в силу закон о выгуле собак в Петербурге, как первых нарушителей нашли в парке Победы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эквилибрист устроил представление над студёной водой канала Грибоедова: один неверный шаг — и ледяная купель Город
Налепили с нарушением: проверка выявила в Петербурге бракованные пельмени (скрытые добавки, субпродукты и недовес) Общество
Они спасали корабли веками — теперь стоят здесь: музей в Петербурге, который нельзя пропустить Город
«Дорога жизни» переживет второе рождение: реконструкцию в Ленобласти хотят закончить к 2027 году Город
Мажете руки кремом на улице? Фатальная ошибка обернется проблемами со здоровьем Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Не успел вступить в силу закон о выгуле собак в Петербурге, как первых нарушителей нашли в парке Победы

Опубликовано: 23 ноября 2025 10:27
Не успел вступить в силу закон о выгуле собак в Петербурге, как первых нарушителей нашли в парке Победы
Не успел вступить в силу закон о выгуле собак в Петербурге, как первых нарушителей нашли в парке Победы
Городовой ру

В парке Победы прошла первая проверка соблюдения правил выгула собак.

В субботу, 22 ноября, на территории северной столицы начал действовать обновлённый порядок содержания домашних животных. Согласно новым правилам, владельцы собак обязаны не только выгуливать питомцев на поводке и в наморднике, но и убирать за ними во время прогулки. Эти требования теперь рассматриваются не как мера по желанию, а как обязательная норма.

Нарушителям установлен штраф в рамках от одной до пяти тысяч рублей. Вместе с тем, первые полгода со дня введения закона не предусматривают денежного взыскания — предполагается, что у граждан будет время для привыкания к изменениям и корректировки поведения.

В день, когда закон начал действовать, представители специализированного ведомства вышли с проверкой в парк Победы, расположенный в Московском районе города. Во время рейда выявленным нарушителям не выписывали штрафы, а ограничились устными предупреждениями и разъяснениями новых правил.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью