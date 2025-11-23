Не успел вступить в силу закон о выгуле собак в Петербурге, как первых нарушителей нашли в парке Победы

В субботу, 22 ноября, на территории северной столицы начал действовать обновлённый порядок содержания домашних животных. Согласно новым правилам, владельцы собак обязаны не только выгуливать питомцев на поводке и в наморднике, но и убирать за ними во время прогулки. Эти требования теперь рассматриваются не как мера по желанию, а как обязательная норма.
Нарушителям установлен штраф в рамках от одной до пяти тысяч рублей. Вместе с тем, первые полгода со дня введения закона не предусматривают денежного взыскания — предполагается, что у граждан будет время для привыкания к изменениям и корректировки поведения.
В день, когда закон начал действовать, представители специализированного ведомства вышли с проверкой в парк Победы, расположенный в Московском районе города. Во время рейда выявленным нарушителям не выписывали штрафы, а ограничились устными предупреждениями и разъяснениями новых правил.