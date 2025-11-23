В этой части Ленобласти бывали единицы: что посмотреть в Синявино, если отвлечься от военной истории

Синявино знают прежде всего по мемориалам, но в посёлке есть и вполне мирные точки интереса — небольшие, локальные, но атмосферные.
Памятник дорожникам Ленобласти
Стоит у въезда с Мурманского шоссе (59.904977, 31.078322). Неброский ориентир, который заметят все, кто въезжает в посёлок.
Дом с бюстом Ленина
Лесная, 42Б — жилой дом, украшенный круглой нишей с бюстом. Советская архитектурная деталь, которая делает фасад узнаваемым.
Центральный сквер
Тихая зона для прогулок. В центре — загадочный старый объект, назначение которого уже сложно определить, но именно этим он и любопытен.
Фонтан
Работает летом, создавая ощущение небольшого городского оазиса.
Топиарий «Павлин»
Самая фотогеничная точка сквера — аккуратно подстриженная зелёная фигура.
Фото-зона у мемориала
Современная площадка, где чаще всего делают снимки приезжие.
Георгиевская часовня
Рядом с мемориалом (59.906849, 31.072614). Небольшая и ухоженная, стала тихим ориентиром для тех, кто приходит просто побыть в тишине.
Синявино — маленький посёлок, но если идти не спеша, помимо строгой военной памяти здесь легко увидеть и его мирную, повседневную сторону.