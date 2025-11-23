Городовой / Общество / В этой части Ленобласти бывали единицы: что посмотреть в Синявино, если отвлечься от военной истории
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эквилибрист устроил представление над студёной водой канала Грибоедова: один неверный шаг — и ледяная купель Город
Налепили с нарушением: проверка выявила в Петербурге бракованные пельмени (скрытые добавки, субпродукты и недовес) Общество
Они спасали корабли веками — теперь стоят здесь: музей в Петербурге, который нельзя пропустить Город
«Дорога жизни» переживет второе рождение: реконструкцию в Ленобласти хотят закончить к 2027 году Город
Мажете руки кремом на улице? Фатальная ошибка обернется проблемами со здоровьем Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

В этой части Ленобласти бывали единицы: что посмотреть в Синявино, если отвлечься от военной истории

Опубликовано: 23 ноября 2025 10:30
арт Ленобласть
В этой части Ленобласти бывали единицы: что посмотреть в Синявино, если отвлечься от военной истории
Фото: Городовой.ру

Пора разнообразить поездки по выходным.

Синявино знают прежде всего по мемориалам, но в посёлке есть и вполне мирные точки интереса — небольшие, локальные, но атмосферные.

Памятник дорожникам Ленобласти

Стоит у въезда с Мурманского шоссе (59.904977, 31.078322). Неброский ориентир, который заметят все, кто въезжает в посёлок.

Дом с бюстом Ленина

Лесная, 42Б — жилой дом, украшенный круглой нишей с бюстом. Советская архитектурная деталь, которая делает фасад узнаваемым.

Центральный сквер

Тихая зона для прогулок. В центре — загадочный старый объект, назначение которого уже сложно определить, но именно этим он и любопытен.

Фонтан

Работает летом, создавая ощущение небольшого городского оазиса.

Топиарий «Павлин»

Самая фотогеничная точка сквера — аккуратно подстриженная зелёная фигура.

Фото-зона у мемориала

Современная площадка, где чаще всего делают снимки приезжие.

Георгиевская часовня

Рядом с мемориалом (59.906849, 31.072614). Небольшая и ухоженная, стала тихим ориентиром для тех, кто приходит просто побыть в тишине.

Синявино — маленький посёлок, но если идти не спеша, помимо строгой военной памяти здесь легко увидеть и его мирную, повседневную сторону.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью