Дописал легенду на Невском проспекте: чем запомнилось 23 ноября в истории Петербурга

Каждый день истории хранит в себе множество событий, порой кардинально меняющих ход развития целых государств.

23 ноября — дата, отмеченная в календаре значительными вехами, от трагических завершений судеб выдающихся личностей до зарождения новых институтов и рождения бессмертных произведений искусства.

1729: конец эпохи Александра Меншикова

23 ноября 1729 года история России простилась с Александром Меншиковым — одной из самых ярких и противоречивых фигур эпохи Петра I.

Этот российский государственный и военный деятель, сподвижник и фаворит императора, первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга, оставил неизгладимый след в развитии города.

За время его руководства были возведены ключевые гражданские сооружения, включая сохранившийся до наших дней домик Петра Первого, и утвержден генеральный план города, предусматривающий строгие параллели в проектировании городских перспектив.

Однако осенью 1927 года судьба Меншикова приняла трагический оборот. Он оказался в ссылке в сибирском городе Березове. Вскоре там разразилась эпидемия оспы, унесшая жизнь Александра Меншикова.

Он скончался в 56 лет и был похоронен у алтаря церквушки, построенной его собственными руками. Спустя годы могилу выдающегося деятеля смыла река, оставив лишь память о его бурном жизненном пути.

1763: зарождение российской медицины

23 ноября 1763 года стало днем рождения новой эры в российской медицине. Екатерина II учредила Медицинскую коллегию — орган, призванный «сохранять врачеванием народ в Империи», «заводить докторов» и «порядочно содержать и экономить аптеки».

Коллегия, состоявшая из президента, трех докторов, лекаря, оператора, аптекаря и ученого секретаря, занималась проверкой знаний медиков, как русских, так и иностранных.

Среди ее самых важных достижений — распространение оспопрививания и изучение сибирской язвы, что значительно повлияло на здоровье нации.

1831: первые шаги публичного доступа к культуре

23 ноября 1831 года открыл свои двери для обозрения первый в России частный музей — Румянцевский.

Его основатель, граф Н.П. Румянцев, будучи государственным деятелем и известным коллекционером, задумал превратить свой особняк в хранилище уникальных исторических коллекций.

Более 28 тысяч ценнейших книг, включая первопечатные, рукописи, археографические материалы, монеты, предметы живописи и скульптуры — все это стало достоянием любого желающего.

Зимой музей работал с 10 часов утра до «захождения солнечного», а летом – с 10:00 до 8 вечера, открывая двери в мир русской культуры.

1917: борьба с контрреволюцией

23 ноября 1917 года в Петрограде была создана комиссия «для расследования деятельности контрреволюционных офицеров».

Эта комиссия, через месяц, 20 декабря 1917 года, по предложению Дзержинского, была преобразована во Всероссийскую чрезвычайную комиссию при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Этот орган стал одним из самых мощных инструментов новой власти, определяя дальнейший ход революционных событий.

1922: воплощение мечты

23 ноября 1922 года в Петрограде Александр Грин завершил работу над фантастической феерией «Алые паруса». Произведение, начатое еще в 1916 году, стало гимном непоколебимой вере, мечте и любви.

Идея, как указывал сам автор, родилась из наблюдения за игрушечной лодочкой с белым шелковым парусом:

«я прикинул, не скажет ли парус алого цвета больше».

Грин работал над книгой почти 5 лет, нося черновики в походной сумке во время службы в армии и доводя рукопись до совершенства в комнатке на Невском проспекте.