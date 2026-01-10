Городовой / Город / Как скромное «ок» заткнуло за пояс все русские слова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Игрушка обернулась ловушкой: в Госдуме рассказали, как на устройствах Apple крадут ваши данные через игры Город
Шашлык без вреда: врач раскрыла неожиданные секреты стройности к лету Город
Петербуржцев испытали небеса: в Пулково меняется расписание рейсов Город
Городу на него «плевать»: под Петербургом почти рухнул дворец простолюдинки, ставшей княгиней Город
Кому достались миллиарды: кто и зачем получил щедрые городские субсидии в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Как скромное «ок» заткнуло за пояс все русские слова

Опубликовано: 10 января 2026 10:51
 Проверено редакцией
Как скромное «ок» заткнуло за пояс все русские слова
Как скромное «ок» заткнуло за пояс все русские слова
Городовой ру

Исследование показало, что междометия становятся всё более востребованными благодаря их чёткости и способности быстро передавать информацию.

В Институте Русистики заявили, что слово «ок» сегодня занимает первое место среди наиболее часто употребляемых в русском языке, сообщает РИА Новости.

Это междометие стало особенно распространено в разговорной и письменной речи, где используется в обиходе. Эксперты отмечают, что данная тенденция сохраняется из года в год.

По информации специалистов, слово «ок» прочно закрепилось в языке благодаря простоте, лаконичности и ясному смыслу. Оно часто используется для быстрой обратной связи, что удобно в диалогах. Популярность этого выражения напрямую связана со стремлением говорящих к краткости.

Ранее стало известно, что в рамках конкурса «Слово года — 2025» рассматриваются разные варианты, способные получить этот статус.

Об этом информировали в городских СМИ. В социальных сетях активно обсуждают, как именно меняется лексика современного русского языка.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью