Как скромное «ок» заткнуло за пояс все русские слова

В Институте Русистики заявили, что слово «ок» сегодня занимает первое место среди наиболее часто употребляемых в русском языке, сообщает РИА Новости.
Это междометие стало особенно распространено в разговорной и письменной речи, где используется в обиходе. Эксперты отмечают, что данная тенденция сохраняется из года в год.
По информации специалистов, слово «ок» прочно закрепилось в языке благодаря простоте, лаконичности и ясному смыслу. Оно часто используется для быстрой обратной связи, что удобно в диалогах. Популярность этого выражения напрямую связана со стремлением говорящих к краткости.
Ранее стало известно, что в рамках конкурса «Слово года — 2025» рассматриваются разные варианты, способные получить этот статус.
Об этом информировали в городских СМИ. В социальных сетях активно обсуждают, как именно меняется лексика современного русского языка.
