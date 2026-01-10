Городовой / Город / Три небесных странника выстроятся тайным хороводом у самого светила: чем удивит небеса январь
Три небесных странника выстроятся тайным хороводом у самого светила: чем удивит небеса январь

Опубликовано: 10 января 2026 10:11
 Проверено редакцией
Астрономы сообщили, что похожее явление вновь ожидается лишь в сентябре 2028 года.

В ближайшие недели над горизонтом возникнет редкое небесное явление: Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу, расположившись возле него на небе.

Пик этого явления астрономы ожидают к 22 января, когда планеты образуют почти правильный ромб или крест рядом с дневным светилом.

Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

В сообщении лаборатории говорится:

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2–3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться».

После максимальной фазы небесная композиция начнет меняться — первой станет удаляться Меркурий, который двигается наиболее быстро из всех указанных тел.

Еще до завершения января Меркурий увеличит расстояние от Солнца, а уже в феврале ту же траекторию станут воспроизводить по очереди Венера и Марс.

Следующий раз подобное расположение этих трех планет астрономы прогнозируют только к сентябрю 2028 года, так что наблюдать парад в ближайшее время будет уникальной возможностью.

