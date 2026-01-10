Три небесных странника выстроятся тайным хороводом у самого светила: чем удивит небеса январь

В ближайшие недели над горизонтом возникнет редкое небесное явление: Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу, расположившись возле него на небе.
Пик этого явления астрономы ожидают к 22 января, когда планеты образуют почти правильный ромб или крест рядом с дневным светилом.
Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
В сообщении лаборатории говорится:
«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2–3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться».
После максимальной фазы небесная композиция начнет меняться — первой станет удаляться Меркурий, который двигается наиболее быстро из всех указанных тел.
Еще до завершения января Меркурий увеличит расстояние от Солнца, а уже в феврале ту же траекторию станут воспроизводить по очереди Венера и Марс.
Следующий раз подобное расположение этих трех планет астрономы прогнозируют только к сентябрю 2028 года, так что наблюдать парад в ближайшее время будет уникальной возможностью.
