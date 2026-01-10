Городовой / Город / Инвалиды получат надбавку: в 2026 году пенсии вырастут по новой формуле
Инвалиды получат надбавку: в 2026 году пенсии вырастут по новой формуле

Опубликовано: 10 января 2026 10:39
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova

Размер выплат будет определяться группой инвалидности и категорией получателя.

С первого апреля в России планируют увеличить государственные выплаты по инвалидности, как и социальные пенсии, с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров.

Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, занимающий пост главы профильного комитета Госдумы. Он уточнил, что индексация коснётся различных категорий получателей, в том числе участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда и определенных групп военных.

В этот перечень также входят граждане, не способные к трудовой деятельности, например, несовершеннолетние с инвалидностью, имеющие право на получение соответствующей социальной пенсии.

«С 1 апреля у всех перечисленных категорий размер пенсии увеличивается на индекс роста прожиточного минимума пенсионеров в стране», — отметил Нилов.

Выплаты по государственным пенсиям по инвалидности устанавливаются по фиксированной схеме и отличаются от страховых, правила и сроки индексаций для которых предусмотрены отдельным законом.

Основой для расчёта служит сумма социальной пенсии, которая сейчас равна 8 824 рублям 8 копейкам; с апреля она увеличится на 6,8 процента.

Для наглядности, среднее пенсионное обеспечение в России в ноябре достигло уже 23,5 тысячи рублей. По заявлению официальных лиц, выплаты продолжат подстраиваться под действующий уровень прожиточного минимума пожилых граждан.

Автор:
Юлия Аликова
Город
