Инвалиды получат надбавку: в 2026 году пенсии вырастут по новой формуле

С первого апреля в России планируют увеличить государственные выплаты по инвалидности, как и социальные пенсии, с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров.
Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, занимающий пост главы профильного комитета Госдумы. Он уточнил, что индексация коснётся различных категорий получателей, в том числе участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда и определенных групп военных.
В этот перечень также входят граждане, не способные к трудовой деятельности, например, несовершеннолетние с инвалидностью, имеющие право на получение соответствующей социальной пенсии.
«С 1 апреля у всех перечисленных категорий размер пенсии увеличивается на индекс роста прожиточного минимума пенсионеров в стране», — отметил Нилов.
Выплаты по государственным пенсиям по инвалидности устанавливаются по фиксированной схеме и отличаются от страховых, правила и сроки индексаций для которых предусмотрены отдельным законом.
Основой для расчёта служит сумма социальной пенсии, которая сейчас равна 8 824 рублям 8 копейкам; с апреля она увеличится на 6,8 процента.
Для наглядности, среднее пенсионное обеспечение в России в ноябре достигло уже 23,5 тысячи рублей. По заявлению официальных лиц, выплаты продолжат подстраиваться под действующий уровень прожиточного минимума пожилых граждан.
