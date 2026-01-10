Гость с Балтики разгулялся в Петербурге: метели и порывистый ветер накрыли Северную столицу

В Санкт-Петербурге 10 января погодные условия во многом будут зависеть от северной части балканского циклона.
С самого утра в городе ожидаются сильный ветер и снег с ухудшением видимости. Ожидается, что атмосфера останется неустойчивой.
Руководитель отдела метеопрогнозов «Фобос» Михаил Леус сообщил:
Температура воздуха составит от -6 до -8 градусов, а в населённых пунктах Ленинградской области будет от -6 до -11 градусов.
Ветер северо-восточного направления, скорость составит 5–10 метров в секунду, утром ожидаются значительные порывы.
Атмосферное давление останется практически постоянным — около 755 миллиметров ртутного столба, что ниже обычного значения, — отметил синоптик.
Во второй половине недели местами возможны продолжительные снегопады, которые могут осложнить ситуацию на дорогах и во дворах.
По ночам температура опустится до -8…-10 °C, а в светлое время дня поднимется лишь до -7…-9 градусов.
Ранее в местных новостях предупреждали о вероятности ухудшения погодной обстановки в Санкт-Петербурге и области.
Метеорологи продолжают следить за развитием циклона и будут информировать население при появлении новых изменений.
