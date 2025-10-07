Тревожный напиток: чем рискуют петербуржцы, когда пьют чай, а не кофе

За первые восемь месяцев 2025 года в России было выявлено более 111 тонн чая, содержащего пестициды.

Эта новость заставила многих любителей ароматного напитка задуматься: насколько опасно употреблять такой чай? «Городовой» обратился к экспертам, чтобы разобраться в ситуации.

Производители под прицелом: кто попал в список?

Пестициды были обнаружены в чае от таких компаний, как «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединенная чайная компания», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика».

Эти производители выпускают продукцию под широко известными брендами: Tess, Greenfield, Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Необычайный», TeaTale и другими.

Неясные детали: почему информация размыта?

Эксперты отмечают недостаточную прозрачность предоставленной информации.

«Почему не называются не то, что конкретные показатели, по которым были допущены превышения норм, но даже и сами виды пестицидов?», — задается вопросом чайный мастер, владелец бренда «Не Цюнь Хао» Не Цюнь.

По мнению Не Цюня, речь, скорее всего, идет о «самом низкобюджетном чае».

«В таком случае — да, плантации такого чая могут избыточно обрабатываться, поскольку это все как правило не высокогорный чай, а тот что растет в низинах, где насекомых по определению больше (поскольку там для них более благоприятные условия)», — поясняет он.

Концентрация имеет значение: экспертное мнение

Администратор и сооснователь проекта «Чайный Эксперт» Илья Пантелеев тоже подчеркивает важность конкретных данных:

«Про опасность пестицидов сложно судить, когда нет конкретной информации — поскольку существуют разные классы пестицидов по опасности входящих в их состав веществ и друг с другом они совершенно несравнимы».

Он также указывает на необходимость знать «концентрацию их непосредственно в жидкой фазе».

«Незначительное превышение по одним группам пестицидов не нанесет здоровью человека никакого вреда, а в других — последствия могут быть весьма серьезными», — говорит Илья Пантелеев.

«Итак, что важно знать: предполагаемый класс пестицидов, обнаруженное вещество, класс его опасности, концентрация в растворе».

Без этих данных «сложно дать более точную оценку».

Этап обнаружения: сертификация или потребитель?

Еще один важный аспект, на который обращают внимание эксперты, — это этап, на котором была выявлена несоответствующая требованиям продукция.

«Кроме того интересно и то, на каком этапе из оборота была изъята соответствующая требованиям продукция: одно дело если это обнаружилось на этапе сертификации, а другое — если продукт уже дошел до потребителя», — отмечает Илья Пантелеев.

Эта информация критична для понимания реального масштаба рисков для здоровья населения.