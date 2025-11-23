Эквилибрист устроил представление над студёной водой канала Грибоедова: один неверный шаг — и ледяная купель

Вечером пятницы в самом центре Санкт-Петербурга десятки прохожих стали свидетелями зрелища, которое устроил трюкач Александр Грибанов. Он протянул канат над каналом Грибоедова возле дома Зингера и прошёл по нему, не используя страховку. Публика наблюдала за испытанием с явным волнением и восторгом.
Грибанов поделился своими ощущениями после выступления.
«На каналах красиво и много зрителей, можно быстро натянуть канат и его быстро убрать. Можно почувствовать азарт и волнение, когда идёшь без страховки перед такой аудиторией», — отметил артист.
Он рассказал, что большинство зрителей ведут себя корректно, однако иногда встречаются те, кто пытается вмешаться в процесс.
«Были ситуации, когда я шёл по канату, а сзади кто-то подходил и стучал по тросу, я срывался, но успевал удержаться руками», — уточнил Грибанов.