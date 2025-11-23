Городовой / Город / Эквилибрист устроил представление над студёной водой канала Грибоедова: один неверный шаг — и ледяная купель
Эквилибрист устроил представление над студёной водой канала Грибоедова: один неверный шаг — и ледяная купель

Опубликовано: 23 ноября 2025 11:33
Вечером в пятницу у дома Зингера прошло яркое представление, вызвавшее большой интерес у горожан.

Вечером пятницы в самом центре Санкт-Петербурга десятки прохожих стали свидетелями зрелища, которое устроил трюкач Александр Грибанов. Он протянул канат над каналом Грибоедова возле дома Зингера и прошёл по нему, не используя страховку. Публика наблюдала за испытанием с явным волнением и восторгом.

Грибанов поделился своими ощущениями после выступления.

«На каналах красиво и много зрителей, можно быстро натянуть канат и его быстро убрать. Можно почувствовать азарт и волнение, когда идёшь без страховки перед такой аудиторией», — отметил артист.

Он рассказал, что большинство зрителей ведут себя корректно, однако иногда встречаются те, кто пытается вмешаться в процесс.

«Были ситуации, когда я шёл по канату, а сзади кто-то подходил и стучал по тросу, я срывался, но успевал удержаться руками», — уточнил Грибанов.
Автор:
Юлия Аликова
Город
