Налепили с нарушением: проверка выявила в Петербурге бракованные пельмени (скрытые добавки, субпродукты и недовес)

Общественная организация «Общественный контроль» проверила популярные марки пельменей, которые продаются в петербургских супермаркетах. Итог оказался неприятным: почти половина образцов не проходит по ГОСТу.
Что исследовали
В тест попали девять марок: «Цезарь», «Фабрика качества», «Вкусвилл», «Sибирская коллекция», «Мираторг», VladBeef, «Атяшево», «А.Н. Герасименко» и «Хозяин Алтая».
Во всех образцах не выявили кишечных палочек — это единственный плюс, который эксперты отметили у всех участников проверки.
Что пошло не так
«Мираторг» — нашли крахмал, не указанный в составе. Компания объяснила это природным содержанием крахмала в пшеничной муке и заявила, что отдельного указания такой компонент не требует.
VladBeef — в составе скрытые камедь и целлюлоза.
«Атяшево» — обнаружены субпродукты, хотя на упаковке — «мясо».
«А.Н. Герасименко» — самое большое количество нарушений:
- несоответствие ГОСТу по белку,
- неверная маркировка,
- крахмал и целлюлоза в составе,
- ошибочное обозначение категории мяса.
«Хозяин Алтая» — начинка занимает лишь 35% вместо обязательных 50%. При этом цена в магазине — около 942 рублей за килограмм.
Что дальше
Результаты направили в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство уже предупредило сети «О’КЕЙ», «Перекресток» и «Сезон», а также производителей «Мираторга», «Атяшева», VladBeef, «Мороза» и других.
Проверка показала: читать состав — важно, но не всегда достаточно. Иногда реальные ингредиенты скрыты глубже, чем кажется по этикетке.