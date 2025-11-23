Городовой / Общество / Налепили с нарушением: проверка выявила в Петербурге бракованные пельмени (скрытые добавки, субпродукты и недовес)
Налепили с нарушением: проверка выявила в Петербурге бракованные пельмени (скрытые добавки, субпродукты и недовес)

Опубликовано: 23 ноября 2025 11:30
пельмени проверка
Налепили с нарушением: проверка выявила в Петербурге бракованные пельмени (скрытые добавки, субпродукты и недовес)
Фото: Городовой.ру

Изучите, чтобы не попасть на фальсификат.

Общественная организация «Общественный контроль» проверила популярные марки пельменей, которые продаются в петербургских супермаркетах. Итог оказался неприятным: почти половина образцов не проходит по ГОСТу.

Что исследовали

В тест попали девять марок: «Цезарь», «Фабрика качества», «Вкусвилл», «Sибирская коллекция», «Мираторг», VladBeef, «Атяшево», «А.Н. Герасименко» и «Хозяин Алтая».

Во всех образцах не выявили кишечных палочек — это единственный плюс, который эксперты отметили у всех участников проверки.

Что пошло не так

«Мираторг» — нашли крахмал, не указанный в составе. Компания объяснила это природным содержанием крахмала в пшеничной муке и заявила, что отдельного указания такой компонент не требует.

VladBeef — в составе скрытые камедь и целлюлоза.

«Атяшево» — обнаружены субпродукты, хотя на упаковке — «мясо».

«А.Н. Герасименко» — самое большое количество нарушений:

  • несоответствие ГОСТу по белку,
  • неверная маркировка,
  • крахмал и целлюлоза в составе,
  • ошибочное обозначение категории мяса.

«Хозяин Алтая» — начинка занимает лишь 35% вместо обязательных 50%. При этом цена в магазине — около 942 рублей за килограмм.

Что дальше

Результаты направили в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство уже предупредило сети «О’КЕЙ», «Перекресток» и «Сезон», а также производителей «Мираторга», «Атяшева», VladBeef, «Мороза» и других.

Проверка показала: читать состав — важно, но не всегда достаточно. Иногда реальные ингредиенты скрыты глубже, чем кажется по этикетке.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
