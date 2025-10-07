Академический переулок: мостовая в Петербурге, по которой гуляет кино

Короткий Академический переулок на Васильевском острове не бросается в глаза туристам. Но для режиссёров он давно стал находкой: старинное мощение и сохранившийся петербургский колорит делают его готовой натурной площадкой.
Переулок начинается прямо от Академии художеств, и в этом есть символика — он словно продолжает её традицию, только не в живописи, а в кино.
Балабанов и его герои
Здесь снимал свою короткометражку "Трофим" Алексей Балабанов: по переулку идёт главный герой, вписанный в узнаваемый петербургский пейзаж. Позднее тот же каменный ритм стал фоном для "Груза 200" — именно здесь герои шагали после концерта Виктора Цоя, прежде чем скрыться в соседний Днепровский.
Атмосфера, которую не подделать
Старинная мостовая, обветренные фасады и особый свет узких проходов делают Академический переулок вневременным.
Он может быть и 1980-ми, и 2000-ми, и даже дореволюционным Петербургом. Поэтому он и остаётся любимцем режиссёров — камерным пространством, где каждый шаг превращается в кадр.