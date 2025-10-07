Восемь миллионов стеклярусов: как вышивали стены дворца Петербурга, где никогда не жили императоры

Художник и искусствовед Игорь Грабарь в свое время назвал Китайский дворец в Ораниенбауме «подлинным чудом, полным чудес XVIII века».

За века дворец сохранил атмосферу роскоши и изящества. Это место, в котором никто не жил, но где можно было наслаждаться праздностью и восторгаться искусством.

Среди множества удивительных деталей выделяются семь настоящих чудес дворца.

Залы в стиле шинуазри — китайщина в духе рококо

Внешне дворец не похож на китайский — но многие залы выдержаны в стиле шинуазри, европейской интерпретации китайских мотивов.

Большой китайский кабинет украшен деревянными панно с пейзажами и царственными сценами Китая.

Эти панно выполнены в сложной технике маркетри с вставками из моржовой кости — сочетание реального и фантазийного образа Поднебесной.

В углах висят аутентичные китайские фонари в виде драконов — символ силы и мудрости.

Старейший в России бильярдный стол из Англии

Этот раритет, заказанный Петром Третьим в 1748 году, украшает Большой китайский кабинет.

Несмотря на возраст, стол выглядит почти аутентично — реставраторы заменили лишь зеленое сукно, остальные детали сохранились.

Бильярд был страстью Петра Федоровича и завоевал симпатию Екатерины, хотя сам наследник Павел успеха в игре не имел.

Фаворит императрицы Григорий Орлов тоже нередко сражался за бильярдным столом.

Единственный в мире Стеклярусный кабинет

Стеклярусный кабинет — это подлинное чудо вышивки. Его стены украшены 12 панно, вышитых стеклярусом — тонкими стеклянными трубочками жемчужного цвета — и синелью, шелковыми ворсистыми нитями.

Для создания декоративных панно ушло более двух миллионов трубочек. Мотивы выдержаны в китайском стиле — волшебные птицы, экзотические растения и беседки.

Работа велась две года под руководством бывшей актрисы Мари де Шель, за что она получила беспрецедентную по тем временам плату и обещала больше нигде не повторять подобное.

Зал муз — ода женскому правлению

В этом овальном зале с плавными линиями проходили балы, где танцевали короли и императоры Европы.

Девять муз на стенах — покровительницы разных искусств и наук — запечатлены кистью итальянца Стефано Торелли.

Мраморные бюсты Клеопатры и Лукреции символизируют силу женщины, способную жертвовать собой во имя идеалов.

Екатерина Вторая восхищалась их историей и считала, что женская власть может менять ход истории.

Уникальные паркеты по эскизам Ринальди

Полы дворца — настоящее произведение искусства. Никакой другой дворец Европы не может похвастаться паркетом XVIII века столь высокого качества и художественного уровня.

Использовано до 15 видов древесины — от индийского палисандра до эбена.

Общая площадь паркета — 722 квадратных метра. Каждый рисунок — результат работы русских мастеров по эскизам архитектора Антонио Ринальди.

Вазы, сохранившиеся сквозь блокаду

Во время войны Ораниенбаум, в отличие от Петергофа и Гатчины, не был оккупирован, но находился в блокаде.

Ценные предметы эвакуировали, а хрупкие антикварные вазы засыпали песком прямо в Китайском дворце.

С риском для себя музейные сотрудники сохранили эти экспонаты — и сегодня можно любоваться ими в первозданном виде.

«Шкатулка с драгоценностями» — рококо без повторений

Сам дворец именуется «шкатулкой с драгоценностями». Он оформлен в стиле рококо, популярном в Европе, но не прижившемся в России — стиле праздности, любви и удовольствия.

В дворце сохранились богатейшие собрания плафонов и зеркал — зеркал, которые видели Екатерину Великую.

За 34 года правления императрица побывала здесь всего 48 раз — место создали для торжества праздности и красоты.

Сегодня Китайский дворец — настоящее сокровище Ораниенбаума, хранящее подлинные свидетельства XVIII века и позволяющее погрузиться в атмосферу эпохи Екатерины Второй.