Городовой / Город / Не туристический объект, а тихое чудо в часе от Петербурга: как живёт эко-парк «Вереск»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Все в шоке»: скандал на «Мисс Россия-2025» — петербуржцы размышляют, кто у кого украл корону Общество
Паровоз в огороде: как инженер из Ленобласти построил собственную железную дорогу Город
«Просто не ЗАГС, а микрокредитная организация»: петербуржцы иронизируют над попыткой усложнить развод Город
«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном»: петербуржцы нашли способ выращивания русских бананов Общество
1057 комнат и 117 лестниц: неожиданные тайны Эрмитажа Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Не туристический объект, а тихое чудо в часе от Петербурга: как живёт эко-парк «Вереск»

Опубликовано: 7 октября 2025 18:00
эко-парк «Вереск»
Не туристический объект, а тихое чудо в часе от Петербурга: как живёт эко-парк «Вереск»
Городовой ру

Всего в часе езды от города — тишина, запах хвои и звон часовни среди сосен.

Всего час дороги от Петербурга — и вместо городского шума слышно, как ветер шелестит в соснах. На берегу озера, среди старых деревьев, стоит деревянная часовня Иннокентия Иркутского.

Без позолоты и мрамора — простая, будто выросшая из самого леса. Кажется, ради этого вида сюда уже стоит приехать.

Место, где природа и человек не спорят

Эко-парк "Вереск" раскинулся на десяти гектарах выборгских сосняков. Здесь не природа подстраивается под человека, а наоборот — прогулочные тропы, пирсы, глэмпинг и площадки вписаны в ландшафт так, будто были тут всегда.

Создатели парка с самого начала взяли курс на бережный отдых: программа "Зелёная линия" напоминает гостям о том, что красота леса держится на простом — не мусорить и не шуметь.

Отдохнуть без спешки

В парке можно провести день на берегу озера, прогуляться по тропе здоровья или заглянуть в арт-резиденцию. Здесь есть и места для купания, и площадки для спорта, но главное — ощущение простора и покоя. Стоит свернуть с главной дорожки, и снова остаёшься один на один с соснами и ветром.

Часовня как символ покоя

Часовня здесь не выглядит достопримечательностью — скорее, частью пейзажа. Она напоминает о том, что иногда достаточно просто остановиться, вдохнуть запах хвои и послушать тишину.

Также совсем недавно в Ленобласти открылась уютная экотропа "Звуки леса". Посетители отмечают красоту природы и чистоту.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».