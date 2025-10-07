Не туристический объект, а тихое чудо в часе от Петербурга: как живёт эко-парк «Вереск»

Всего час дороги от Петербурга — и вместо городского шума слышно, как ветер шелестит в соснах. На берегу озера, среди старых деревьев, стоит деревянная часовня Иннокентия Иркутского.
Без позолоты и мрамора — простая, будто выросшая из самого леса. Кажется, ради этого вида сюда уже стоит приехать.
Место, где природа и человек не спорят
Эко-парк "Вереск" раскинулся на десяти гектарах выборгских сосняков. Здесь не природа подстраивается под человека, а наоборот — прогулочные тропы, пирсы, глэмпинг и площадки вписаны в ландшафт так, будто были тут всегда.
Создатели парка с самого начала взяли курс на бережный отдых: программа "Зелёная линия" напоминает гостям о том, что красота леса держится на простом — не мусорить и не шуметь.
Отдохнуть без спешки
В парке можно провести день на берегу озера, прогуляться по тропе здоровья или заглянуть в арт-резиденцию. Здесь есть и места для купания, и площадки для спорта, но главное — ощущение простора и покоя. Стоит свернуть с главной дорожки, и снова остаёшься один на один с соснами и ветром.
Часовня как символ покоя
Часовня здесь не выглядит достопримечательностью — скорее, частью пейзажа. Она напоминает о том, что иногда достаточно просто остановиться, вдохнуть запах хвои и послушать тишину.
Также совсем недавно в Ленобласти открылась уютная экотропа "Звуки леса". Посетители отмечают красоту природы и чистоту.