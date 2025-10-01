Городовой / Город / «Звуки леса» на грани тишины: как найти экотропу в Ленобласти, о которой почти никто не знает
«Звуки леса» на грани тишины: как найти экотропу в Ленобласти, о которой почти никто не знает

Опубликовано: 1 октября 2025 14:30
Экотропа
«Звуки леса» на грани тишины: как найти экотропу в Ленобласти, о которой почти никто не знает
Городовой ру

Отзывы от первопроходцев.

Найти экотропу «Звуки леса» в живописной местности деревни Мяглово непросто.

«Информации о ней почти нет. Ни онлайн, ни на месте. Указателей по пути нет вовсе», — делится впечатлениями посетитель.

Однако, преодолев трудности, можно обнаружить удивительное место.

Карьеры, арт-объекты и «оживший» лес

Тропа протянулась на 2,2 километра по территории бывшего песчаного карьера. Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, она открылась в августе.

«Посетителей ждут оборудованные фотозоны, информационные стенды и удивительные арт-инсталляции».

Особое место занимает «картинная галерея под открытым небом» и «специальный инсектариум». Центральная идея тропы — «звуковой парк», где можно «услышать мелодичное пение лесных пернатых обитателей региона».

«Звуки леса»: QR-коды, оживляющие природу

Главная задумка маршрута — столбики с QR-кодами, которые при сканировании транслируют «голоса зверей и птиц».

Именно эта задумка и дала название маршруту — «Звуки леса».

«К сожалению, погода подвела: начался дождь, и пройти всю тропу не получилось. Но даже небольшой участок дал почувствовать задумку авторов — прогулка с эффектом «оживающего» леса».

Инфраструктура и досуг: от пикника до квадроциклов

Рядом с тропой есть беседки, зоны для пикника, мангальные площадки и даже места для рыбалки. Также доступен прокат квадроциклов.

«Место для прогулок на данном транспорте, вдоль карьеров, располагает получить массу впечатлений», — отмечается в отзыве.

Ресторан, чистота и перспективы развития

На территории работает ресторанчик «Баркас на пляже». Отмечена чистота туалетов:

«Видно, что следят за чистотой. Иногда в городе встречаются в заведениях не такие опрятные».

Итоги: потенциал и недоработки

Несмотря на нехватку указателей и недоработанность инфраструктуры, сама идея — отличная. Проект «еще явно в стадии развития».

Петербуржцы, посетившие тропу, отмечают:

«Есть ощущение, что люди гонятся за количеством экотроп, забывая, что это не только таблички и стенды о природе, но и единение с природой».

Автор:
Ксения Пронина
Город
