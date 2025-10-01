«Звуки леса» на грани тишины: как найти экотропу в Ленобласти, о которой почти никто не знает

Найти экотропу «Звуки леса» в живописной местности деревни Мяглово непросто.
«Информации о ней почти нет. Ни онлайн, ни на месте. Указателей по пути нет вовсе», — делится впечатлениями посетитель.
Однако, преодолев трудности, можно обнаружить удивительное место.
Карьеры, арт-объекты и «оживший» лес
Тропа протянулась на 2,2 километра по территории бывшего песчаного карьера. Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, она открылась в августе.
«Посетителей ждут оборудованные фотозоны, информационные стенды и удивительные арт-инсталляции».
Особое место занимает «картинная галерея под открытым небом» и «специальный инсектариум». Центральная идея тропы — «звуковой парк», где можно «услышать мелодичное пение лесных пернатых обитателей региона».
«Звуки леса»: QR-коды, оживляющие природу
Главная задумка маршрута — столбики с QR-кодами, которые при сканировании транслируют «голоса зверей и птиц».
Именно эта задумка и дала название маршруту — «Звуки леса».
«К сожалению, погода подвела: начался дождь, и пройти всю тропу не получилось. Но даже небольшой участок дал почувствовать задумку авторов — прогулка с эффектом «оживающего» леса».
Инфраструктура и досуг: от пикника до квадроциклов
Рядом с тропой есть беседки, зоны для пикника, мангальные площадки и даже места для рыбалки. Также доступен прокат квадроциклов.
«Место для прогулок на данном транспорте, вдоль карьеров, располагает получить массу впечатлений», — отмечается в отзыве.
Ресторан, чистота и перспективы развития
На территории работает ресторанчик «Баркас на пляже». Отмечена чистота туалетов:
«Видно, что следят за чистотой. Иногда в городе встречаются в заведениях не такие опрятные».
Итоги: потенциал и недоработки
Несмотря на нехватку указателей и недоработанность инфраструктуры, сама идея — отличная. Проект «еще явно в стадии развития».
Петербуржцы, посетившие тропу, отмечают:
«Есть ощущение, что люди гонятся за количеством экотроп, забывая, что это не только таблички и стенды о природе, но и единение с природой».