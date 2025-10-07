Проклятые роли и спрятанный реквизит: как «плохие» призраки мстят в театрах

Актеры, люди тонкой душевной организации, зачастую очень суеверны. Их профессиональная жизнь полна ритуалов и примет, которые, по мнению многих, связывают их с потусторонним миром.

Сергей Марочкин, актер и создатель блога о культуре, кино и театре поделился с порталом «Городовой» своим взглядом на феномен театральных призраков.

«Актеры очень суеверные люди…»

По его словам, ритуалы актеров многообразны.

«Если текст упал, надо на него сесть непременно, а то либо текст забудется на сцене, либо вообще роль уйдет. Если на сцене гвоздь нашел, так это вообще к величайшей роли и к удаче».

«Я знаю артистов, которые обязательно перед выходом на сцену перекрестятся три раза и только с левой ноги выйдут или только с правой. В общем, целый набор ритуалов».

Эти приметы порождают веру в особую атмосферу театров.

«Конечно же, из этих ритуалов выходит и то, что сцены бывают намоленные. В театре живут души великих артистов».

Малый театр и «призрак» Виктора Павлова

Во время практики в Щепкинском училище, Сергей Марочкин стал свидетелем прощания с актером Виктором Павловым в Малом театре.

«Потом был такой прощальный фуршет, и один из артистов того театра сказал нам, что вот еще один будет призрак. Он сказал, что если у артиста очень сильная энергетика, то она просто не может исчезнуть, и она продолжает жить там же, где театр».

Это поверье гласит, что сильная энергетика артиста остается в стенах театра навсегда.

«Плохие призраки» и их месть

Существуют и поверья о «плохих призраках».

«Ели артист, например, в театре сошел с ума или с каким-нибудь скандалом уволился и театр проклял, а потом умер, то его призрак может ходить по театру и мстить артистам: прятать реквизит, срывать роли».

Вера в энергетику, а не в мистику

Сам Сергей Марочкин признается:

«Ну, я, если честно, в это все не верю».

Однако, он убежден, что «энергетика больших и сильных артистов действительно не улетучивается и продолжает жить в тех местах, где они провели всю свою жизнь и отдали всего себя этому дому, театру».

Эта идея о сохранении энергетического следа великих талантов в театральных стенах находит отклик и заставляет задуматься о мистической стороне театральной жизни.