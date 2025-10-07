«Непривычно для русского языка»: в названиях каких улиц петербуржцы ошибаются чаще всего

Белевский, Антонова-Овсеенко, Фурштатская: где язык заплетается в Петербурге?

Санкт-Петербург, город с богатейшей историей, хранит не только архитектурные шедевры, но и настоящие лингвистические головоломки.

Порталу «Городовой» удалось выяснить, какие улицы чаще всего вызывают затруднения у самих петербуржцев.

Екатерина Зорина, кандидат филологических наук, доцент Кафедры русского языка СПбГУ и руководитель Лингвистической клиники СПбГУ, поделилась интересными фактами о названиях, которые нередко произносятся и пишутся с ошибками.

Белевский проспект: От английских корней до современной путаницы

История Белевского проспекта — это настоящий калейдоскоп переименований и переплетений.

«Современный Белевский проспект включает исторический Белевский переулок и еще один переулок, который назывался Кирпичным (1912 – 1936 гг), а затем до 1975 года Кирилловым переулком», — поясняет Екатерина Зорина.

Путаница может возникать из-за того, что «Белевским переулком могут по-прежнему называть улицу, название которой было упразднено».

Краеведы утверждают, что сам переулок, проходивший от Обуховской обороны к улице Шелгунова, остался. Изначально название связано с английской фамилией Белль.

«Исторический факт существования переулка и проспекта с одинаковым названием может приводить к путанице», — добавляет эксперт.

Антонова-Овсеенко: Фамилия, которая не дает покоя

Улица Антонова-Овсеенко часто подвергается искажениям, когда ее называют «улицей Антона Овсеенко». Екатерина Зорина отмечает:

«Все-таки двойные фамилии не типичны, а фамилия революционера Владимира Александровича Антонова-Овсеенко очень созвучна имени и фамилии».

Интересно, что настоящая фамилия революционера была Овсеенко, а Антонов — его партийный псевдоним.

Фурштатская: Непривычное звучание и забытая история

Немецкое слово «фурштат» (военный обоз) стало причиной трудностей с произношением и написанием Фурштатской улицы.

В 1806 году 3-я Артиллерийская улица была переименована, когда в доме №21 располагался обоз лейб-гвардейского Преображенского полка.

«Сочетание звуков в заимствованном слове непривычно для русского языка; история названия может быть не всем известна — вот и причины для ошибок в написании и произнесении», — объясняет специалист.

Улицы с иностранным акцентом: Хошимина и Тореза

Улица Хошимина, названная в честь города-побратима Ленинграда, города Хошимин (бывший Сайгон), и, соответственно, первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, часто вызывает затруднения.

«Это и есть, видимо, причина для ошибочного написания названия улицы», — считает Зорина.

Аналогично, проспект Тореза, названный в честь французского коммуниста Мориса Тореза, иногда произносится с ошибками, хотя правильное название — проспект Тореза.

Фонетические испытания: Трефолева и Римского-Корсакова

Произношение улицы Трефолева, которое нередко искажается до «Трефелева», объясняется, по мнению эксперта, простотой фонетического звучания.

«Возможно, так фонетически проще произносить», — предполагает она.

Особое затруднение, особенно для неносителей русского языка, вызывает проспект Римского-Корсакова.

«Двойная фамилия с достаточно сложным сочетанием звуков», — подчеркивает Зорина.

Грустно, но иногда встречается даже вариант «улица Римская…»

Бела Куна: Имя, которое нужно запомнить

Улица Белы Куна также вызывает трудности в произношении и написании. Названа она в честь венгерского и советского политического деятеля Белы Морисовича Куна.