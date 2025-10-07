Городовой / Город / Шоколад по-питерски: три сладких бренда помимо фабрики Крупской
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Бледная краса и смертельный кашель: как Петербург побеждал туберкулез — и кто сдался первым Город
Греция ближе, чем кажется: где найти античную сцену под Петербургом Город
«Бесовщина какая-то»: почему петербуржцы испугались новых скульптур на городских фасадах Город
399 ступеней к свету: что хранит Стороженский маяк на Ладоге Город
Нобелевский прогноз: могут ли российские ученые претендовать на престижную премию Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Шоколад по-питерски: три сладких бренда помимо фабрики Крупской

Опубликовано: 7 октября 2025 00:00
Петербургская коллекция
Шоколад по-питерски: три сладких бренда помимо фабрики Крупской
Городовой ру

В Северной столице есть немало шоколадных историй.

Петербург любят за парадные, поребрики и за шоколад. Да, у большинства слово "питерский шоколад" ассоциируется с фабрикой Крупской. Но у города есть и другие сладкие визитные карточки — современные, стильные и очень разные.

Петербургская коллекция

Фабрика основана в 1988 году под названием "Камея", позже получила новое имя. Сегодня здесь выпускают широкий ассортимент сладостей — от шоколадных конфет до зефира и мармелада. Продукция отмечалась дипломами на российских и международных выставках.

Культура

Небольшая фабрика, открывшаяся в историческом здании на Васильевском острове. Основатели делают ставку на современный подход к сладостям: выпускают конфеты с нестандартными вкусами, а также безмолочные и веганские варианты.

Счастье

Бренд родился в петербургском ресторане и вырос до фабрики с магазинами в трёх городах. Первые кубики пралине придумал французский шеф Лоран Морено, и до сих пор именно пралине остаются визитной карточкой бренда.

Каждая из этих марок по-своему отражает современные кондитерские тенденции Петербурга: от сохранения традиции до экспериментов с новыми вкусами и форматами.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще