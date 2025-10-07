Шоколад по-питерски: три сладких бренда помимо фабрики Крупской

Петербург любят за парадные, поребрики и за шоколад. Да, у большинства слово "питерский шоколад" ассоциируется с фабрикой Крупской. Но у города есть и другие сладкие визитные карточки — современные, стильные и очень разные.
Петербургская коллекция
Фабрика основана в 1988 году под названием "Камея", позже получила новое имя. Сегодня здесь выпускают широкий ассортимент сладостей — от шоколадных конфет до зефира и мармелада. Продукция отмечалась дипломами на российских и международных выставках.
Культура
Небольшая фабрика, открывшаяся в историческом здании на Васильевском острове. Основатели делают ставку на современный подход к сладостям: выпускают конфеты с нестандартными вкусами, а также безмолочные и веганские варианты.
Счастье
Бренд родился в петербургском ресторане и вырос до фабрики с магазинами в трёх городах. Первые кубики пралине придумал французский шеф Лоран Морено, и до сих пор именно пралине остаются визитной карточкой бренда.
Каждая из этих марок по-своему отражает современные кондитерские тенденции Петербурга: от сохранения традиции до экспериментов с новыми вкусами и форматами.