Как прогулка Павла и Марии во Франции подарила имя парку в Гатчине
Как прогулка Павла и Марии во Франции подарила имя парку в Гатчине

Опубликовано: 6 октября 2025 21:00
Сильвия 
Городовой ру

Старые стены и аллеи Гатчины помнят не только императорские шаги, но и далекие европейские впечатления.

Сильвия звучит как имя героини романса. На самом деле так поэтически звали Мари-Фелис дез Юрсан, жену Генриха II де Монморанси. В честь неё во французском Шантийи уже в XVIII веке был назван парк Sylvie.

В 1782 году великий князь Павел Петрович с супругой побывали там и привезли эту идею в Россию. От латинского silvia — "лес", но с французским оттенком — родилось название гатчинского парка.

Регулярность и замысел

В 1790-х архитектор Винченцо Бренна и садовый мастер Джеймс Геккет создали здесь ансамбль с аллеями, воротами и павильонами. Всё было подчинено правилам регулярного парка: прямые линии, симметрия, строгая геометрия.

Правда и в эту строгость был вписан дух театральности — мосты, "Птичник", каскад и даже бассейн для имитации морских сражений — "Наумахия".

Следы времени

Сегодня Сильвия хранит и ухоженные уголки, и руины: полуразрушенные плотины, заросшие дорожки, следы старых караулок и мостов. Эта смесь истории и тишины делает парк по-настоящему романтичным.

Парк-память

Сегодня Сильвия — часть Гатчинского музея-заповедника, но и место памяти. У каменной стены в годы войны происходили расстрелы узников гестапо. В 2022 году здесь нашли останки более ста жертв.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
