Как прогулка Павла и Марии во Франции подарила имя парку в Гатчине

Сильвия звучит как имя героини романса. На самом деле так поэтически звали Мари-Фелис дез Юрсан, жену Генриха II де Монморанси. В честь неё во французском Шантийи уже в XVIII веке был назван парк Sylvie.
В 1782 году великий князь Павел Петрович с супругой побывали там и привезли эту идею в Россию. От латинского silvia — "лес", но с французским оттенком — родилось название гатчинского парка.
Регулярность и замысел
В 1790-х архитектор Винченцо Бренна и садовый мастер Джеймс Геккет создали здесь ансамбль с аллеями, воротами и павильонами. Всё было подчинено правилам регулярного парка: прямые линии, симметрия, строгая геометрия.
Правда и в эту строгость был вписан дух театральности — мосты, "Птичник", каскад и даже бассейн для имитации морских сражений — "Наумахия".
Следы времени
Сегодня Сильвия хранит и ухоженные уголки, и руины: полуразрушенные плотины, заросшие дорожки, следы старых караулок и мостов. Эта смесь истории и тишины делает парк по-настоящему романтичным.
Парк-память
Сегодня Сильвия — часть Гатчинского музея-заповедника, но и место памяти. У каменной стены в годы войны происходили расстрелы узников гестапо. В 2022 году здесь нашли останки более ста жертв.