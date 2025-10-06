Когда тарелка не разбилась: как суеверие чуть не погубило многомиллионный проект ТНТ

На многих киносъемочных площадках существует ритуал — разбивание тарелки перед началом съемок.

Актер, создатель блога о культуре, кино и театре Сергей Марочкин, известный по сериалам «Кухня» и «Склифосовский», поделился с порталом «Городовой» подробностями этой традиции.

Также он рассказал одну реальную историю, которая заставляет верить в мистическую силу тарелки.

На счастье, на удачу

Точное происхождение традиции бьтья тарелки остается предметом споров. Некоторые сравнивают ее с разбиванием бутылки о борт корабля, но общая цель — «на счастье».

Сергей Марочкин рассказал, как слышал от одного из режиссеров, что тарелку бьют «для того, чтобы все самое плохое, что может случиться в проекте, было изначально уже разбито в этой тарелке».

«Герой продаж»: когда тарелка не разбилась

Актер рассказал случай из практики во время съемок сериала «Герой продаж» для ТНТ.

«Меня утвердили на одну из главных ролей Темы Ткаченко. Я был уверен, что все, этот проект будет каким-то стартом моей большой карьеры, потому что заказ на 48 серий, прайм-тайм, ТНТ и вообще как бы замечательная история».

Однако, когда режиссер ударил тарелку о штатив, она не разбилась.

«Просто зазвенела и осталась целехонькая. Сказать, что настроение поменялось на площадке мгновенно, это ничего не сказать».

Этот инцидент произвел сильное впечатление.

«Такие шушуканье пошли. Сначала горбовая тишина, потом… переглядки. Режиссер старался отшутиться. Типа, это просто многоразовая тарелочка. Но нет, настрой уже был, как говорится, испорчен».

Со второго раза тарелку разбили, но осадок остался.

«Мы изобразили радостные какие-то хлопки и возгласы. На самом деле сразу весь настрой пропал. И первый съемочный день, можно сказать, пошел насмарку».

Проект, замороженный на годы

К сожалению, предчувствия оправдались. Сериал, снятый лишь частично, был заморожен.

«Прошло уже лет 8, наверное, а он так и заморожен», — с сожалением отмечает Марочкин, хотя контракты были продлены.

Он добавляет:

«Я, если честно, в это не верю, потому что я уже из того героя вырос абсолютно».

Трудно не верить

Этот случай заставил актера пересмотреть свое отношение к символизму.