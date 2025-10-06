Забытое туристами место: пригород Петербурга, где били шведов и делали кирпич для строительства города

Этот уголок вобрал в себя следы важнейших событий и культурных традиций Северной столицы.

Усть-Ижора — это не просто поселок, а целый пласт истории, окутанный тайнами и значимыми событиями.

Этот уголок земли, расположенный в устье реки Ижоры, стал свидетелем зарождения не только судостроительных верфей, но и решающих моментов в истории Российского государства.

У истоков: Основание и судостроение

«Усть-Ижора — это поселок, но тогда село»,— вспоминает историк, экскурсовод Сергей Румянцев в беседе с порталом «Городовой».

Основанное Александром Даниловичем Меншиковым, это место имело непростое прошлое.

До его появления, еще при шведах, здесь располагалось всего четыре разрозненные деревеньки, насчитывающие не более десяти дворов.

Однако Меншиков увидел в устье реки огромный потенциал. Именно здесь, на берегу Невы, была основана судостроительная верфь.

За время Северной войны на ней было построено впечатляющее количество кораблей — 32, не считая «всякой мелочи» и «ботиков».

Поле русской славы

Но Усть-Ижора — это не только колыбель флота. На этой земле в 1240 году произошла Невская битва, где Александр Невский одержал победу над шведами.

Это событие навсегда вписало Усть-Ижору в летопись воинской доблести. И по сей день это место сохраняет свою значимость, являясь муниципальным образованием в рамках Санкт-Петербурга.

Духовная обитель: Храм Александра Невского

«Значит там расположен Храм святого благоверного князя Александра Невского в Устье, в Устье Ижоры», — продолжает рассказ экскурсовод.

Это старинный храм, чья история тесно переплетена с историей села. Первоначально, при храмах принято было проводить захоронения, поэтому здесь сохранился некрополь, хотя и не действующий в полном смысле слова— погребения сейчас осуществляются только для священников и «почетных граждан».

История храма берет свое начало при Петре Первом, по его именному указу, в 1711 году. Следующий, 1712 год, ознаменовался личным присутствием Петра Первого на освящении храма.

Изначально деревянный, храм, к сожалению, дважды горел еще в XVIII веке. Причем один раз пожар случился из-за удара молнии.

Кирпичные заводы и воля Павла I

Особый интерес вызывает история строительства современного храма.

«На территории села было 15 кирпичных заводов. Восемь принадлежало купцам, а семь местным крестьянам. То есть, кирпич был не в диковинку. Основано тоже при Меншикове кирпичное производство и производство черепицы», — отмечает Сергей Румянцев.

Эти небольшие предприятия обеспечивали стройматериалами активно развивающийся Петербург.

Был построен еще один храм. В честь святого равноапостольного князя Владимира.

Процесс возведения храма требовал разрешения от Синода, и «запросили разрешение у метрополии на постройку храма». Строительство храма началось, и в 1889 году состоялись первые службы.

Архитектурные преображения

Храм, как и само село, претерпевал изменения. Он дважды перестраивался. В 30-х годах XIX века к нему пристроили колокольню и трапезную, расширив его.

Вторая перестройка, более значительная, проходила с 1871 по 1875 год. Над ней работал известный архитектор Михаил Щурупов, который «15 лет изучал архитектуру в Италии».

Именно поэтому в его работах, включая храмы в Усть-Ижоре, отчетливо прослеживаются «итальянские мотивы».

В ходе этой перестройки к храму были пристроены два предела — Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца.

«На территории, значит, собственно, Усть-Ижоры находятся два храма его работы», — заключает Сергей Румянцев.

Загадки старых кладбищ

«На кладбище, которое у церкви, там есть древние могилы, совершенно верно», — подтверждает историк, говоря о некрополе при храме Александра Невского.

Однако существует и другое, более масштабное захоронение — Усть-Ижорское кладбище.

«Оно больше значительно. До сих пор действующее», — подчеркивает он.

История этого кладбища начинается с 1830-ых годов.

«Изначально это было холерное кладбище. Помните, когда Пушкин в Болдино сидел? Он же не от того, что ему Болдино понравилось, а просто была холерная эпидемия. Ну закрыты были переезды с места на место», — раскрывает Сергей Румянцев.

В те времена, «из санитарных соображений хоронили за городской чертой умерших от болезни».