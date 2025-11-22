Зелёный свет без прав: Минтранс не видит нужды в удостоверениях для электросамокатов — пока

В Министерстве транспорта России заявили, что на данный момент не планируют вводить требование наличия водительских прав для граждан, управляющих электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента, курирующего госполитику в автомобильном и городском транспорте, Николай Чередниченко. Представитель ведомства отметил, что предложение о дополнительных мерах регулирования активно обсуждается, но обязательные права пока не рассматриваются.
В сентябре 2025 года Министерство транспорта совместно с МВД внесли корректировки в дорожную карту относительно регулирования таких средств передвижения. Нововведения предусматривают обязательную регистрацию всех подобных устройств. В перспективе будут рассматриваться вопросы по изменению возрастных ограничений для пользователей.
По информации Чередниченко, обсуждается возможность повысить минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности с 14 до 16 лет. Он подчеркнул:
«Пока речи о том, что они должны иметь права, у нас нет»
С марта 2023 года электросамокаты, сигвеи, моноколёса и гироскутеры получили официальное признание как отдельный вид транспорта в правилах дорожного движения. Эти изменения впервые узаконили особый статус подобных устройств.