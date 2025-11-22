Вся правда о библиотеке, которую Екатерина II спрятала от народа: вы не поверите, что там происходило

Императорская Публичная библиотека была основана в 1795-ом году по личному распоряжению Екатерины II.
Проект здания на углу Невского проспекта и Садовой подготовил архитектор Егор Соколов: это было первое сооружение в России, изначально задуманное как публичная библиотека.
Екатерина хотела создать не просто книгохранилище, а место просвещения — открытое для всех. Строительство затянулось почти на 15 лет, и лишь в 1814 году открылся первый читальный зал.
Как баснописец стал библиотекарем
Иван Крылов пришёл сюда во время Отечественной войны 1812 года — сначала помощником библиотекаря, затем заведующим Русским отделением. Он проработал здесь 29 лет, почти до самой смерти.
Работа давала ему стабильность и… вдохновение. Именно в стенах библиотеки Крылов создал значительную часть своих басен — каждый день находясь среди книг и среди людей, характеры которых он наблюдал с большим удовольствием.
Что Крылов сделал для библиотечного дела
Иван Андреевич занимался систематизацией фонда русских книг, лично добивался получения обязательных экземпляров у типографий, ввёл удобную каталожную и топографическую систему, разработал правила пользования читальным залом и создавал карточки и описания, ставшие основой дальнейших библиотечных стандартов.
Современники отмечали, что Крылов знал фонд библиотеки почти наизусть.
Когда библиотека становится судьбой
Если бы он не оказался в этих стенах — неизвестно, появилось бы столько басен, цитируемых до сих пор. А если бы не он — не факт, что российское библиотечное дело развивалось бы такими темпами.
Сегодня в РНБ хранятся каталожные карточки, написанные рукой Крылова. И это — не просто архив. Это напоминание о том, что великие книги нуждаются в тех, кто умеет их беречь.