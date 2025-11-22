Октябрь удивил Петербург: подешевели сразу и туры за границу, и смартфоны

В октябре 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение цен на 0,29% по отношению к предыдущему месяцу. Годовой уровень инфляции в городе замедлился и составил 7,63%, что немного ниже, чем в целом по стране — 7,71%. Такие данные приводят в региональных новостях.
Наиболее существенное снижение стоимости наблюдалось в секторе услуг, особенно подешевели поездки за рубеж и туры на Черноморское побережье. Цены на смартфоны также стали ниже, чему способствовало укрепление курса рубля. В то же время среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на меховые изделия и моторное топливо.
По продуктам питания отмечено умеренное удорожание: больше всего повысились в цене яйца и кофе. При этом сливочное масло стало доступнее благодаря увеличению объемов производства. В целом, несмотря на удешевление одних категорий, стоимость большинства непродовольственных товаров в октябре немного выросла.
Банк России намерен придерживаться политики высоких ключевых ставок, чтобы к 2026 году инфляция снизилась до 4–5%.