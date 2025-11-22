Городовой / Город / Зарплатные предложения в Петербурге всё ещё подрастают — но уже на черепашьей скорости
Опубликовано: 22 ноября 2025 13:54
За десять месяцев 2025 года средние зарплатные предложения в Санкт-Петербурге увеличились на 11 процентов.

За первые десять месяцев 2025 года темпы увеличения средних зарплат, предлагаемых в Санкт-Петербурге, снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За этот срок наблюдался прирост на 11%, тогда как год назад он составлял 17%. Таким образом, рост оказался менее выраженным, чем ранее.

В последние годы работодатели резко повышали вознаграждение, иногда до 30% по отдельным вакансиям, чтобы привлечь сотрудников. Директор по развитию сервиса «Авито работы» Роман Губанов отмечает:

«Зарплата — главный инструмент, который позволяет выигрывать в конкурентной борьбе за соискателя. В текущем году работодатель по-прежнему повышает зарплаты, но темпы уже не такие высокие. Это говорит о том, что рынок соискателя заканчивается, вместо него начинается тренд на гармонизацию».

Несмотря на замедление роста зарплатных предложений, спрос на работников остаётся повышенным как в Санкт-Петербурге, так и в целом по стране. Согласно данным Росстата, уровень безработицы в октябре текущего года составил 2,2% по России. В Петербурге этот показатель держится на отметке около 1,5% — это минимальное значение среди всех регионов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
