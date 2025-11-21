Получить корону любой ценой: одну унесли на носилках, другая устроила скандал — что творилось на «Мисс Вселенная‑2025»?

В этом году на известном мероприятии произошло несколько неприятных инцидентов.

В Таиланде состоялся финал конкурса красоты «Мисс Вселенная 2025», который запомнился чередой неожиданных событий. Участница из Ямайки Габриэль Генри не удержала равновесие во время показа нарядов, упав со сцены.

Из-за сильного ушиба её вынесли на носилках, после чего девушка была доставлена в больницу, сообщает 78.ru.

Врачи не обнаружили у Генри серьёзных повреждений, и опасения публики оказались напрасными. Практически сразу после этого зрители стали свидетелями нового инцидента: на этот раз представительница Великобритании Даниэль Латимер также упала во время своего выхода.

Позже Латимер пояснила, что её падение было заранее подготовлено, а сама она отделалась лишь сломанным ногтем.

Ситуацию на конкурсе осложнили разногласия между организаторами и участниками. Началось всё с того, что двое судей покинули мероприятие, их обвинили в нечестности подсчёта голосов.

Затем между мексиканской конкурсанткой Фатимой Бош и национальным директором конкурса Наватом Ицарагрисилом вспыхнул открытый спор.

Директор резко высказался в адрес Фатимы Бош, назвав её «глупой» и обвинив в несоблюдении правил конкурса. Она, в ответ на это, демонстративно ушла с финала вместе с некоторыми участницами, включая действующую обладательницу титула Викторию Тейлвиг.

Вопреки скандалам, именно Фатиме Бош в итоге была вручена корона победительницы. Ей 25 лет, она получила образование в области дизайна одежды в Мехико и Милане.

В детстве девушке диагностировали дислексию и синдром дефицита внимания, из-за чего она сталкивалась с травлей в школе.

Теперь Бош стала четвёртой представительницей Мексики, удостоившейся титула «Мисс Вселенная» за всю историю проведения конкурса.