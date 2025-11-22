Императоры уходили, а они оставались: где под Пушкиным нашли кладбище царских любимцев

На северной окраине Александровского парка стоит странное кирпичное здание с башней, зубцами и стрельчатыми окнами. Не крепость, не усадьба — это Пенсионерские конюшни, построенные в 1827–1829 годах по проекту архитектора Адама Менеласа.

Создавались они по приказу Николая I: сюда отправляли "на пенсию" лошадей "Собственного императорского седла". Тех самых, которые возили монархов на парадах, манёврах, в походах — и, после долгой службы, должны были жить здесь спокойно и достойно.

Первый этаж занимали стойла и помещения для уборов, на втором жили конюхи. Вокруг — пастбищный клеверный луг и замкнутый двор. Постройка идеально вписывалась в моду на английскую неоготику: строгую, чуть фантазийную, как декорация к рыцарской балладе.

Кладбище, о котором редко говорят

Но самое необычное — не здание. А то, что находится за ним.

Здесь, рядом с южным фасадом конюшни, лежат более 110 лошадей российских императоров. Первые могилы появились в 1830-х, последние — накануне революции.

Среди погребённых — настоящие участники истории:

Лами, конь Александра I, прошедший с ним Парижский поход;

Флора, носившая Николая I под Варной;

Коб, любимец Александра III, на котором тот объезжал войска.

Над могилами ставили плиты с краткими надписями — почти человеческими эпитафиями. Основания надгробий до сих пор остаются на местах, сами плиты бережно хранятся в музейных фондах.

Что осталось сегодня

После революции судьба последних царских коней неизвестна. К 1990-м годам и конюшни, и некрополь были заброшены. Теперь, впервые за десятилетия, территория возвращается к жизни: идёт реставрация здания, а к 2025 году на своё место должны вернуться и реставрированные надгробия.

Это одно из самых неожиданных мест Царского Села — памятник не парадной истории империи, а тихой, почти семейной стороне её жизни.