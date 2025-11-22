«Про бассейн — чистая правда»: как выглядела купальня Николая II в Зимнем дворце и куда делся её мрамор

Легенды о дворцовой роскоши Романовых всегда будоражили воображение. Среди них — и история о бассейне последнего императора в Зимнем дворце. Как оказалось, эта история — не вымысел, а подтверждённый факт.
"Про бассейн — чистая правда. Это есть в книге архитектора Сивкова "Дворцы Эрмитажа в советский период"", — поделилась с «Городовым» гид-экскурсовод Государственного Эрмитажа Елена Назариан.
Однако само слово "бассейн" в этом случае немного сбивает с толку.
Это, скорее, купальня, просто Николай использовал французское слово ma piscine (мой бассейн)," поясняет эксперт.
Размер купальни был весьма скромным — около 15 квадратных метров, как указано в архивных данных архитектора Сивкова.
Неожиданная судьба мрамора после революции
После 1917 года Зимний дворец перестраивали под музейные залы. Архитектор Александр Сивков, работавший над приспособлением дворца для нужд Эрмитажа, лично занимался разбором купальни. И здесь начинается самое интересное.
"Мрамор он решил повторно использовать — в переходе, который в честь него и назван Сивковским", — рассказывает Елена Назариан.
Сегодня посетители, сами того не подозревая, проходят по этому мрамору, не зная, что он когда-то был частью личных покоев последнего императора.
Так личная купальня Николая II исчезла, но её след остался в архитектуре Эрмитажа — тихим напоминанием о том, что история дворца куда многослойнее, чем кажется на первый взгляд.