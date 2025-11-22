Хотели построить оранжерею, а получили памятник петербургской хандре — где это здание

В начале 1970-х в СССР решили: цветов в жизни граждан слишком мало. На человека приходилось всего один-два срезанных цветка, и это не устраивало государство. Вышло постановление о развитии цветоводства — и Ленинграду поручили построить настоящий «дворец цветов»: выставочный, учебный, торговый.
Так на пересечении Малой Посадской и Каменноостровского появился проект Жана Вержбицкого, Ирины Журавлёвой и Владислава Мещерина. План был грандиозный: на крыше — сад с летним кафе, в высоком корпусе — огромная оранжерея, внутри — лаборатории, зал аранжировки, цех сухих букетов, витрины, в которых должно было цвести круглогодично.
Но по ходу строительства мечта сменила масштаб: «дворец» превратился в «дом», а пышный оранжерейный верх исчез из проекта.
Советский модернизм, который стал питерским по духу
Дом цветов открыли в 1982 году — и он неожиданно стал идеально «петербургским». Вержбицкий пытался вписать новое здание в среду камерного Каменноостровского проспекта, а не возвысить его над окружением. В результате получился модернистский парадокс: здание о цветах, а выглядит — как строгий серый замок.
Сааремский доломит на фасадах, выступы и уступы, эркеры, косые углы, башенка с фонариком, сложная геометрия — всё это делает дом необычным, но сдержанным. Внутри — каменные цветочницы, деревянные потолки с кессонами, и забытый фонтан «Согласие» Льва Ланца, который давно не работает.
Цветы так и не распустились — но город принял архитектуру
Часть функций разошлась по другим местам: выставки забрала Пальмовая оранжерея Таврического сада, лаборатории превратились в служебные кабинеты, а на верхние этажи въехало Управление садово-паркового хозяйства.
Дом по-прежнему серый, сложный, немного мрачный — но именно в этом его петербургская красота.