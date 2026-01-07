Уборка с подвохом: петербуржцам раскрыли, какие «невинные» чистящие средства вместе становятся опасной смесью

Новости по теме

Теперь по инструкции: Минпросвещения расписало, как учителю вести себя в конфликте с учеником

Перейти

Корпоратив по инструкции: в Петербурге растёт спрос на «праздники из коробки»

Перейти

Как остановить неправомерные списания за онлайн‑подписки: инструкция от адвоката

Перейти

Схема лопнула: суд заблокировал телеграм-каналы с инструкциями по обналичиванию «Пушкинских карт»

Перейти

Как забрать из Эрмитажа кота (и почему в 99,9% случаев не удается) — инструкция для тех, кто всерьез мечтает о пушистике

Перейти