Уборка с подвохом: петербуржцам раскрыли, какие «невинные» чистящие средства вместе становятся опасной смесью

В беседе с Life.ru Сергей Шихов, доцент Университета РОСБИОТЕХ, обратил внимание на необходимость следовать правилам работы с химическими жидкостями, используемыми для уборки.
Он отдельно подчеркнул риски при контакте с веществами, содержащими активный хлор, аммиак, кислоты и щёлочи. При нагревании выше 49 градусов растворы йода и хлора способны выделять свободный хлор, что может быть опасно.
Шихов настоятельно советует соблюдать указанные в инструкции пропорции при разведении препаратов и проводить очистку только в проветриваемых помещениях.
Чистящие жидкости нередко содержат несколько компонентов, из-за чего при их смешивании возможно появление вредных или даже опасных соединений. Эксперт отмечает, что неправильное сочетание может спровоцировать отравление или возгорание.
Правильное хранение химических средств также имеет важное значение. Рекомендуется использовать только заводские упаковки с понятной и целой маркировкой, а сами вещества необходимо размещать в недоступных для домашних животных и детей местах.
Шихов советует регулярно пересматривать домашние запасы и вовремя избавляться от просроченных продуктов.
При использовании нескольких средств для мытья поверхностей требуется полностью смывать предыдущий состав большим объёмом воды, прежде чем наносить следующий препарат.
Такой подход позволяет снизить риск отрицательных реакций между компонентами разных средств.
Для поддержания чистоты эксперт рекомендует отдавать предпочтение экологичным препаратам на основе современных поверхностно-активных соединений.
Эти средства не только эффективны, но и безопаснее для здоровья. Шихов призывает обращать особое внимание на перечень компонентов и использовать химические жидкости согласно инструкции.
