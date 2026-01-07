Городовой / Город / Уборка с подвохом: петербуржцам раскрыли, какие «невинные» чистящие средства вместе становятся опасной смесью
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме Город
Засматривались в рот Европе: традиционные русские праздники раньше вызывали оторопь у петербуржцев Общество
Раки, Стрельцы и Рыбы: чьё внезапное знакомство решит ваши судьбы в 2026 году Город
Что за напасть вынуждает хозяек садить за рождественский стол чётное число гостей: секреты народных примет Общество
Карельская прогулка вверх дном: петербургские туристы перевернулись на аэролодке Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Уборка с подвохом: петербуржцам раскрыли, какие «невинные» чистящие средства вместе становятся опасной смесью

Опубликовано: 7 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Уборка с подвохом: петербуржцам раскрыли, какие «невинные» чистящие средства вместе становятся опасной смесью
Уборка с подвохом: петербуржцам раскрыли, какие «невинные» чистящие средства вместе становятся опасной смесью
Global Look Press / Ekaterina Sychkova / URA.RU

Специалист рекомендовал периодически проверять домашние химические средства и своевременно избавляться от просроченных продуктов.

В беседе с Life.ru Сергей Шихов, доцент Университета РОСБИОТЕХ, обратил внимание на необходимость следовать правилам работы с химическими жидкостями, используемыми для уборки.

Он отдельно подчеркнул риски при контакте с веществами, содержащими активный хлор, аммиак, кислоты и щёлочи. При нагревании выше 49 градусов растворы йода и хлора способны выделять свободный хлор, что может быть опасно.

Шихов настоятельно советует соблюдать указанные в инструкции пропорции при разведении препаратов и проводить очистку только в проветриваемых помещениях.

Чистящие жидкости нередко содержат несколько компонентов, из-за чего при их смешивании возможно появление вредных или даже опасных соединений. Эксперт отмечает, что неправильное сочетание может спровоцировать отравление или возгорание.

Правильное хранение химических средств также имеет важное значение. Рекомендуется использовать только заводские упаковки с понятной и целой маркировкой, а сами вещества необходимо размещать в недоступных для домашних животных и детей местах.

Шихов советует регулярно пересматривать домашние запасы и вовремя избавляться от просроченных продуктов.

При использовании нескольких средств для мытья поверхностей требуется полностью смывать предыдущий состав большим объёмом воды, прежде чем наносить следующий препарат.

Такой подход позволяет снизить риск отрицательных реакций между компонентами разных средств.

Для поддержания чистоты эксперт рекомендует отдавать предпочтение экологичным препаратам на основе современных поверхностно-активных соединений.

Эти средства не только эффективны, но и безопаснее для здоровья. Шихов призывает обращать особое внимание на перечень компонентов и использовать химические жидкости согласно инструкции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью