Двое на одну: в Петербурге бойцовский пёс и его хозяин напали на петербурженку — возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 22 ноября 2025 13:06
Двое на одну: в Петербурге бойцовский пёс и его хозяин напали на петербурженку — возбуждено уголовное дело
Двое на одну: в Петербурге бойцовский пёс и его хозяин напали на петербурженку — возбуждено уголовное дело
По словам супруга потерпевшей, инцидент произошёл после словесной ссоры.

Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал расследование в рамках уголовного дела по статье о хулиганстве после происшествия на Парашютной улице. Мужчина, выгуливавший бойцовскую собаку, напал на женщину, что подтвердили представители Главного управления МВД России по городу. Этот инцидент произошёл вечером 12 ноября у дома номер 61, корпус 4.

Сначала пострадавшую атаковало животное, после чего к нападению присоединился и её хозяин. Свидетели отмечают, что после случившегося женщина была в истерике, а раны от укусов оказались серьёзными: на её одежде и теле виднелась кровь. Видеозаписи с места происшествия появились в различных социальных сетях непосредственного после события.

Муж пострадавшей сообщил, что конфликт стал следствием спора. По его словам, мужчина с собакой подошёл к супругам и задал вопрос, на который не услышал ответа, после чего начал выкрикивать обидные фразы. Ответ супругов спровоцировал нападавшего: он бросился на пару, ударил мужчину в лицо, а затем, используя собаку, отдал ей команду напасть.

Вскоре правоохранители задержали мужчину, находившегося под сильным воздействием алкоголя. Суд назначил арест на 15 суток. Задержанный признал свою ответственность, заявив:

«Я был очень пьян, это плохо сказалось на моих действиях, я даже не помню, что делал».
Автор:
Юлия Аликова
Город
