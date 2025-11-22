Городовой / Город / С 24 ноября — двойное перекрытие: движение остановят одновременно в Красногвардейском и Петроградском районах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Императоры уходили, а они оставались: где под Пушкиным нашли кладбище царских любимцев Город
Двое на одну: в Петербурге бойцовский пёс и его хозяин напали на петербурженку — возбуждено уголовное дело Город
Если интернет вдруг пропадет: какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону Общество
Она до сих пор держит вас под щитом: кто сидит над колоннами дома на Большой Морской Город
Проверяйте свой адрес: где в Петербурге живут «любители» канализационных засоров Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

С 24 ноября — двойное перекрытие: движение остановят одновременно в Красногвардейском и Петроградском районах

Опубликовано: 22 ноября 2025 12:53
С 24 ноября — двойное перекрытие: движение остановят одновременно в Красногвардейском и Петроградском районах
С 24 ноября — двойное перекрытие: движение остановят одновременно в Красногвардейском и Петроградском районах
Городовой ру

В ряде районов временно вводятся ограничения из-за проведения работ по строительству газопровода и реконструкции водопровода.

В двух районах Санкт-Петербурга, Красногвардейском и Петроградском, начиная с 24 ноября вводятся ограничения и перекрытия дорог. Такая мера связана с проведением строительных работ. Об этом проинформировала городская инспекция.

В Красногвардейском районе на период с 24 ноября по 1 февраля закрывается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту на участке от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка в связи с прокладкой газопровода. Кроме того, передвижение ограничат по Заневскому проспекту между мостом Александра Невского и улицей Стахановцев. Для объезда этого места можно будет воспользоваться Малоохтинской набережной, Республиканской улицей или другим участком Малоохтинского проспекта.

На территории Петроградского района перекрытие затронет улицу Сперанского, где с 24 ноября по 14 декабря будут вестись работы по замене водопровода. Не будет возможности проехать от проспекта Добролюбова до тупика. Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании маршрута.

"Рекомендуется заранее выбирать путь объезда с учётом новых дорожных ограничений", — сообщили в надзорном ведомстве.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью