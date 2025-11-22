С 24 ноября — двойное перекрытие: движение остановят одновременно в Красногвардейском и Петроградском районах

В двух районах Санкт-Петербурга, Красногвардейском и Петроградском, начиная с 24 ноября вводятся ограничения и перекрытия дорог. Такая мера связана с проведением строительных работ. Об этом проинформировала городская инспекция.
В Красногвардейском районе на период с 24 ноября по 1 февраля закрывается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту на участке от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка в связи с прокладкой газопровода. Кроме того, передвижение ограничат по Заневскому проспекту между мостом Александра Невского и улицей Стахановцев. Для объезда этого места можно будет воспользоваться Малоохтинской набережной, Республиканской улицей или другим участком Малоохтинского проспекта.
На территории Петроградского района перекрытие затронет улицу Сперанского, где с 24 ноября по 14 декабря будут вестись работы по замене водопровода. Не будет возможности проехать от проспекта Добролюбова до тупика. Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании маршрута.
"Рекомендуется заранее выбирать путь объезда с учётом новых дорожных ограничений", — сообщили в надзорном ведомстве.