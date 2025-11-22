Не ищите гжель под Москвой: её главный секрет спрятали в Петербурге — точный адрес

За строгим фасадом на Петровской — история, как Петербург рисует путь к Амстердаму гжелью.

О петербургской мозаике обычно вспоминают, глядя на Спас-на-Крови: там тысячи квадратных метров смальты, целый музей внутри храма. По площади мозаик он — один из крупнейших в Европе, и с этим спорить сложно.

Но часть петербургских мозаичных историй живёт совсем иначе — на дворовых стенах, в проходных подъездах, рядом с сувенирными лавками. Одна из таких спряталась буквально за спиной у Домика Петра I.

Синее по белому у сувенирной лавки

Если обойти Домик Петра и выйти к магазину сувениров, взгляд упирается в сине-белую стену: это и есть «мозаика под гжель» на доме, который в народе зовут "Дворянским гнездом" ( 📍Петровская наб., 4).

Панно целиком сложено из керамических плиток. Узоры напоминают сразу и русскую гжель, и голландские печные изразцы: тот самый визуальный диалог России и Европы, который Петербург ведёт с XVIII века. Автор керамических росписей на фасаде — художник Сергей Коваленков, советский график и иллюстратор.

Амстердам, русские моряки и корабли между ними

Композиция читается как небольшая морская поэма. С одной стороны — Амстердам и его жители, с другой — русские мореплаватели. Между ними плывут навстречу друг другу корабли — простой и понятный знак: стремление соединить Запад и Восток, старую Европу и молодую петровскую Россию.

Это не парадный монумент, а почти домашний жест: история про тот же самый петровский "прорубленный в Европу" путь, только рассказанная языком кафеля и синей краски у входа в магазин.

Дом для номенклатуры и дом режиссёра

Сам дом с мозаикой — советский модернистский «дом для своих», построенный в 1960-е для партийной номенклатуры и деятелей культуры. Позже его прозвали "Дворянским гнездом". Здесь жил Георгий Товстоногов, главный режиссёр БДТ; сегодня его имя носит и театр, и сквер перед домом, а у фасада установлен памятник мастеру.

Получается, что за миниатюрным домиком Петра, в тени большого дома для советской элиты, на одной стене тихо сосуществуют сразу три истории: европейская мечта Петра, морской путь к Амстердаму и память о человеке, который в XX веке придумал для этого города новый театр.