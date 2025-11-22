Фасад из кладбища: что нашли в документах о строительстве Дома Советов в Петербурге

Дом Советов Нарвского района, сегодня известный как здание Кировского райсовета, строился в 1931–1934 годах как крупный административный центр. Конструктивистский комплекс вырос на оси Нарвских ворот и должен был стать образцом современной архитектуры — с выразительными объемами и характерной башней.
Но в процессе строительства возникла проблема: требовался качественный декоративный камень для внешней отделки. Именно тогда в городе начался разбор Митрофаньевского кладбища — одного из крупнейших и старейших некрополей Петербурга.
Архивы подтвердили: плиты действительно пошли в дело
В 2014 году были рассекречены документы ЦГАИПД СПб. Они подробно описывают, как в 1933 году на кладбище начали снимать мраморные и гранитные надгробия. Официально — "бесхозные". На практике же нередко попадали под разбор и памятники, представлявшие исторический интерес.
Из архивных справок известно:
- около 100 м³ мрамора и 50–60 м³ гранита направили на строительство Дома Советов;
- плиты дробили для мраморной крошки, которой штукатурили фасад;
- жители жаловались в районные органы на "хулиганское разрушение охраняемых могил";
- часть работ велась с нарушениями, и руководство стройки несколько раз вызывали на объяснения.
Работы проводили под эгидой Нарвского райсовета. Указывалось, что материалы — "бесхозные", однако архивные протоколы фиксируют случаи разборки памятников, находившихся под защитой.
Полукруглый корпус — и его прошлое
К зданию позже добавили полукруглый зал заседаний (1935), который в 1958 году перестроили в кинотеатр «Прогресс». Но основная часть комплекса, та самая 1930-х годов, до сих пор хранит в своей облицовке камень, который когда-то был частью некрополя.
Почему эта история важна
Дом Советов — заметный пример ленинградского конструктивизма. Но его история — это не только архитектура, но и отражение переходной эпохи, когда город стремительно перестраивался, а судьба старых кладбищ решалась без оглядки на память.