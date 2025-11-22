Городовой / Город / Фасад из кладбища: что нашли в документах о строительстве Дома Советов в Петербурге
Фасад из кладбища: что нашли в документах о строительстве Дома Советов в Петербурге

Опубликовано: 22 ноября 2025 09:45
Дом Советов
Городовой ру

В 1930-е годы город активно менял облик, и вместе с этим под снос пошли старые петербургские кладбища.

Дом Советов Нарвского района, сегодня известный как здание Кировского райсовета, строился в 1931–1934 годах как крупный административный центр. Конструктивистский комплекс вырос на оси Нарвских ворот и должен был стать образцом современной архитектуры — с выразительными объемами и характерной башней.

Но в процессе строительства возникла проблема: требовался качественный декоративный камень для внешней отделки. Именно тогда в городе начался разбор Митрофаньевского кладбища — одного из крупнейших и старейших некрополей Петербурга.

Архивы подтвердили: плиты действительно пошли в дело

В 2014 году были рассекречены документы ЦГАИПД СПб. Они подробно описывают, как в 1933 году на кладбище начали снимать мраморные и гранитные надгробия. Официально — "бесхозные". На практике же нередко попадали под разбор и памятники, представлявшие исторический интерес.

Из архивных справок известно:

  • около 100 м³ мрамора и 50–60 м³ гранита направили на строительство Дома Советов;
  • плиты дробили для мраморной крошки, которой штукатурили фасад;
  • жители жаловались в районные органы на "хулиганское разрушение охраняемых могил";
  • часть работ велась с нарушениями, и руководство стройки несколько раз вызывали на объяснения.

Работы проводили под эгидой Нарвского райсовета. Указывалось, что материалы — "бесхозные", однако архивные протоколы фиксируют случаи разборки памятников, находившихся под защитой.

Полукруглый корпус — и его прошлое

К зданию позже добавили полукруглый зал заседаний (1935), который в 1958 году перестроили в кинотеатр «Прогресс». Но основная часть комплекса, та самая 1930-х годов, до сих пор хранит в своей облицовке камень, который когда-то был частью некрополя.

Почему эта история важна

Дом Советов — заметный пример ленинградского конструктивизма. Но его история — это не только архитектура, но и отражение переходной эпохи, когда город стремительно перестраивался, а судьба старых кладбищ решалась без оглядки на память.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
