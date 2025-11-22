Городовой / Город / Не ошибка и не шутка: зачем на лаборатории Павлова написали одно слово дважды
Не ошибка и не шутка: зачем на лаборатории Павлова написали одно слово дважды

Опубликовано: 22 ноября 2025 10:15
Дом с надписью
Не ошибка и не шутка: зачем на лаборатории Павлова написали одно слово дважды
Городовой ру

Эта формула встречает каждого, кто входит в Старая лабораторию, но её читали совсем не так, как мы читаем сегодня.

В 1920-е Иван Павлов мечтал о научном городке вдали от города — без шума трамваев и суеты. В 1924 году он приезжает в Колтуши под Ленинградом и выбирает холмы и поля как идеальное место для экспериментов.

В 1926-м здесь официально создают биостанцию: сначала в старом имении, потом появляются собственные каменные лаборатории, коттеджи для сотрудников, виварии. Получается компактный наукоград 1930-х в стиле раннего конструктивизма, вписанный в ландшафт.

Дом с надписью

Самое узнаваемое здание — Старая лаборатория. Строгий двухэтажный корпус с башенкой и надписью на фасаде:

"НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ"

Эта формула — не шутка, а метод Павлова: минимум домыслов, максимум точного наблюдения. Его девиз сначала звучит в лекциях, а потом появляется на здании — как напоминание всем, кто входит внутрь.

Столица условных рефлексов

На биостанции работают с собаками и приматами, для шимпанзе строят отдельный антропоидник — самый северный в мире. Колтуши называют «столицей условных рефлексов»: сюда на годы приезжают учёные, медики, биологи.

К научному комплексу добавляются бюсты Декарта, Менделя, Сеченова, Дарвина — маленький пантеон тех, на чьих идеях строится новая физиология.

Павлово сегодня

Сегодня Павловские Колтуши — действующий институт, музей и объект наследия ЮНЕСКО. В коттеджах до сих пор живут люди, часть зданий нуждается в ремонте, но структура городка и его дух сохраняются.

А над входом всё ещё висит та самая табличка — чуть потускневшая, но упрямая.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
