Четыре дня: крыши Петербурга приведут в порядок после снегопада

В Санкт-Петербурге полную очистку крыш от снега после недавней метели планируют завершить за 4–5 дней. Об этом сообщил 78.ru глава жилищного комитета Денис Удод.
С понедельника начнется полномасштабная работа по расчистке крыш, чтобы успеть до следующего снегопада — прогноз обещает более спокойную неделю впереди. Удод подчеркнул сложность задачи, которая требует координации с другими службами.
Площадь крыш в разных районах города примерно одинакова, но в центре она превышает суммарную территорию дворов и дорог.
Сразу после снегопада выполняется частичная очистка: удаляют снег с карнизов, чтобы предотвратить наледь и снежные наросты.
Ранее комитет отчитался о расчищенных крышах 1600 домов — обработано более 320 тысяч кв. м с участием свыше тысячи рабочих.
