Городовой / Город / Четыре дня: крыши Петербурга приведут в порядок после снегопада
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему «Нестле» внезапно исчезает с российских полок по решению Роспотребнадзора Город
Волшебный двор в центре Петербурга: спойлер: 90% туристов не замечают старинный зодиакальный дом Город
Петербург тонет в снегу: оперативный штаб спасает Пулково и электрички Город
Один пароль — много бед: как привычка облегчить себе жизнь может пустить на ветер все ваши тайны Город
ПВЗ в Петербурге рванули вверх: Wildberries и Ozon "захватили" тысячи точек, рынок готовится к затишью Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Четыре дня: крыши Петербурга приведут в порядок после снегопада

Опубликовано: 10 января 2026 18:37
 Проверено редакцией
Четыре дня: крыши Петербурга приведут в порядок после снегопада
Четыре дня: крыши Петербурга приведут в порядок после снегопада
Global Look Press / Maksim Konstantinov

13 января в порядок приведут крыши домов в городе.

В Санкт-Петербурге полную очистку крыш от снега после недавней метели планируют завершить за 4–5 дней. Об этом сообщил 78.ru глава жилищного комитета Денис Удод.

С понедельника начнется полномасштабная работа по расчистке крыш, чтобы успеть до следующего снегопада — прогноз обещает более спокойную неделю впереди. Удод подчеркнул сложность задачи, которая требует координации с другими службами.​

Площадь крыш в разных районах города примерно одинакова, но в центре она превышает суммарную территорию дворов и дорог.​

Сразу после снегопада выполняется частичная очистка: удаляют снег с карнизов, чтобы предотвратить наледь и снежные наросты.

Ранее комитет отчитался о расчищенных крышах 1600 домов — обработано более 320 тысяч кв. м с участием свыше тысячи рабочих.​

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью