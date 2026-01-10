Снежный Петербург: какая погода ждет Северную столицу

В Санкт-Петербурге снегопады стихнут лишь к воскресному дню. Об этом предупредил главный специалист по погоде города Александр Колесов.

С утра 10 января мощный снег накрыл Петербург, распространившись по всей территории. К 9 часам толщина осадков достигала от 2 мм на западе (в Ломоносове и Кронштадте) до 5 мм в центральных районах. Днем снег продолжится.

Холодная погода при -7…-8°C привела к выпадению рыхлого снега. Свежий восточный ветер с ночными порывами до 10-12 м/с в центре города вызвал неровное распределение сугробов.

Утром сугробы составляли 26 см в центре, 21 см в Лисьем Носу, 18 см в Кронштадте и 16 см в Ломоносове

Гигантский циклон с центром над востоком Беларуси управляет погодой в регионе своей северной периферией. Осадки продлятся днем с силой до 3-4 мм ночью. К воскресенью днем снег ослабнет и прекратится.

Температура воздуха удержится на -8…-10°C, а после окончания снегопадов и возможных разъяснений опустится до -8…-13°C.

На следующей неделе осадков почти не будет при слабом восточном ветре — зима продолжится без затяжных снегопадов.

