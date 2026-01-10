Кунсткамера была розовой, Главный штаб — серым: кто чаще всех менял масть в Петербурге

История петербургских фасадов оказалась куда подвижнее, чем кажется сегодня.

Сегодня кажется, что цвет фасадов в Петербурге — нечто незыблемое. Но исторический центр города много раз выглядел совсем иначе: розовая Кунсткамера, серый Главный штаб и Эрмитаж, который менял оттенки чаще других зданий столицы.

Кунсткамера: розовая, как петровская Европа

В начале XVIII века здание Кунсткамеры выглядело совсем не так, как сегодня. Согласно гравюрам XVIII века — в том числе работам по рисункам Михаила Махаева, — фасады были розовыми, с частично вызолоченными декоративными элементами.

Такой выбор цвета был типичен для петровского барокко и отсылал к североевропейской архитектуре, на которую ориентировался Пётр I. Со временем декоративные элементы исчезли, а розовая окраска уступила более сдержанному решению, соответствующему позднейшему вкусу и практикам реставрации.

Здание Главного штаба: строгий серый классицизм

В первой половине XIX века ансамбли Карла Росси, включая здание Главного штаба, были серо-белыми. Это соответствовало канонам строгого классицизма: архитектура должна была подчёркивать форму, а не цвет. А вот Колесница Виктории была позолочена!

Привычная сегодня жёлто-белая окраска появилась позднее — после утверждения в 1860-х годах так называемых "государственных" (гербовых) цветов Российской империи: чёрного, жёлтого и белого. Именно тогда здание обрело свой современный облик, который мы считаем "историческим", хотя он вовсе не был первым.

Эрмитаж: главный цветовой рекордсмен

Но настоящим рекордсменом по смене цвета стал Эрмитаж — точнее, Зимний дворец. За свою историю он успел побывать:

песочно-жёлтым в XVIII веке,

красновато-терракотовым в начале XIX,

бледно-жёлтым и охристым в разные периоды,

и лишь в середине XX века окончательно закрепился в нынешнем зелёно-белом облике.

Каждая перекраска отражала не только моду, но и политический момент, эстетические взгляды эпохи и даже практические соображения — от доступности пигментов до восприятия дворца как символа власти или музея.

Город, который не был монохромным

Исторический Петербург никогда не был "строго серым" или "вечно зелёным". Его архитектура жила, менялась и подстраивалась под время. Современная палитра центра — результат компромисса между памятью, реставрацией и нашим представлением о «классическом» городе.

И если сегодня кажется, что Кунсткамера всегда была такой, Главный штаб — неизменно жёлтым, а Эрмитаж — только зелёным, то это лишь иллюзия стабильности, которую город создаёт очень убедительно.