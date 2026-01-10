Самая старая школа Петербурга, и та досталась от немцев: учились Росси и Лихачёв - история Петришуле

Она появилась, когда у города ещё не было собственных улиц, но стала школой, где учились будущие создатели Петербурга.

Петришуле появилась в 1709 году — всего через шесть лет после основания города. Первое упоминание — письмо адмирала Корнелиуса Крюйса Петру I. Он просил позволить устроить школу при лютеранской общине в своей усадьбе, там, где сегодня находится Новый Эрмитаж.

Так в Петербурге появилась первая школа — немецкая, приходская, но сразу открытая для всех, кто хотел учиться.

Школа, в которой преподавали учёные

Современное здание на Невском, 22–24, школа получила в 1760-е годы и затем перестраивалась много раз.

За три столетия здесь преподавали Антон Бюшинг — географ и первый директор школы, Фридрих Ленц — физик, чьё имя носит закон Ленца, исследователь оптики Орест Хвольсон и филолог Карл Радлов. В разные годы к ним присоединялись и другие учёные, определявшие облик российской науки.

В XIX веке актовый зал Петришуле стал площадкой Вольного университета: Сеченов, Костомаров, Менделеев читали здесь публичные лекции для тысяч слушателей.

Ученики, которые изменили Петербург

В её классах учились архитекторы Карл Росси и Николай Бенуа, композиторы Модест Мусоргский и Павел Шенк, врачи Лесгафт и Раухфус,

адмиралы Чичагов и Берг, а также филолог Дмитрий Лихачёв (оставивший тёплые мемуары о школе). Здесь учился и Георг Кантор, будущий создатель теории множеств.

В начале XX века здесь училось более полутора тысяч детей — крупнейшая школа Российской империи.

Войны, смены названий и возвращение к корням

Первая мировая война резко изменила жизнь школы: учителей-немцев выслали, документацию перевели на русский. После революции Петришуле сменила десяток названий и программ, пережила блокаду, пожар 1977 года и долгую реставрацию.

В 1996 году школе вернули её историческое имя. Сегодня Петришуле — действующая школа с углублённым немецким, собственным музеем и связями с учебными заведениями Германии и Голландии.